La Sun Life annonce la succession à la présidence du conseil

Joseph Natale succédera à Scott Powers à la présidence du conseil d'administration après l'assemblée annuelle de la Sun Life en mai 2027

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que Scott Powers quittera ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur à l'issue de son mandat, après l'assemblée annuelle de la société qui se tiendra le 5 mai 2027. Suivant sa réélection lors de cette assemblée, Joseph Natale succédera à M. Powers au poste de président du conseil. M. Natale, administrateur de la Sun Life depuis février 2023, préside actuellement le comité de planification de la direction et siège au comité d'examen des risques.

« Je suis convaincu que Joe exercera ses fonctions de supervision avec discernement afin que la Sun Life puisse continuer à poursuivre sa raison d'être, qui est d'aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. Son expertise en matière d'expérience client, de mise en œuvre des technologies et de croissance stratégique continuera d'être très utile au conseil et à la Sun Life, alors que la société poursuit sur sa lancée et s'efforce d'atteindre son objectif : devenir la meilleure société de gestion d'actifs et d'assurance au monde », a déclaré Scott Powers.

« Ce fut un immense privilège de servir à titre de président du conseil de la Sun Life, et je suis profondément reconnaissant envers mes collègues administrateurs ainsi qu'envers notre équipe de la haute direction pour la gouvernance rigoureuse, l'esprit de collaboration et la vision à long terme qui contribuent au succès de la société. »

M. Natale est un chef de la direction chevronné qui compte plus de 30 ans d'expérience au sein de grandes sociétés ouvertes complexes, qu'il a accompagnées dans leurs périodes de croissance, de transformation et de changement. Précédemment, il a assumé les fonctions de président et chef de la direction de Rogers Communications Inc. et de Telus Corporation, deux des plus importantes sociétés cotées au Canada, où il a supervisé d'importantes acquisitions, le lancement de nouvelles marques et de nouvelles activités, ainsi que des initiatives liées à l'expérience client et à la transformation numérique. Il possède également une grande expérience dans le secteur des services-conseils à l'échelle mondiale, où il a occupé les fonctions de chef mondial de secteur et associé directeur de KPMG Consulting, société désormais connue sous le nom de BearingPoint Inc. Au début de sa carrière, il a cofondé un cabinet de services-conseils en stratégie et en technologie, qui a ensuite été acquis par KPMG Consulting.

« Je suis honoré d'avoir été choisi comme prochain président du conseil d'administration de la Sun Life. Au nom du conseil, je tiens à remercier Scott pour son leadership et sa collaboration remarquables. Nous avons tous bénéficié de sa vision stratégique et de son engagement sans faille envers la Sun Life, ses actionnaires et ses Clients et Clientes », a déclaré Joseph Natale.

« À l'approche de cette transition, je suis inspiré par les possibilités qui s'offrent à nous, par la solidité sans pareille de la stratégie diversifiée et de la discipline financière de la société, ainsi que par le dévouement du personnel de la Sun Life. Je suis impatient de poursuivre ma collaboration avec Kevin Strain et le conseil afin de faire progresser davantage la raison d'être de la Sun Life et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et nos Clients et Clientes. »

M. Natale occupe actuellement le poste d'administrateur indépendant principal au sein du conseil d'administration de Shopify Inc. et est conseiller principal chez Altas Partners, un cabinet de capital-investissement. Il détient un baccalauréat en génie électrique de l'Université de Waterloo et a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en logiciel.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières