Présence non déclarée de sésame dans divers produits de porc et de poulet shish taouk préparés et vendus par l'entreprise Marché du village

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

12 déc, 2025, 15:54 ET

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché du village, située au 98, route 235, à Ange-Gardien, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Brochette de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Brochette de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
haute de cuisse de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
haute de cuisse de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Souvlaki de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Souvlaki de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Tournedos de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Tournedos de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
lanière de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
lanière de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Souvlaki filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Souvlaki filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Tournedos de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Tournedos de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)
Poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Brochette de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) haute de cuisse de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Souvlaki de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Tournedos de poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) lanière de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Souvlaki filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Tournedos de filet mignon de porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Ce rappel fait suite à un rappel diffusé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments concernant un lot de mélange d'épices pour sauce shish taouk dans lequel la présence de sésame n'avait pas été déclarée.

Dénomination du produit

Allergène  

Format 

Lot visé

« POITRINE POULET SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« BROCHETTE POITRINE POULET SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« HAUT CUISSES POULET SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« SOUVLAKI POITRINE POULET SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« TOURNEDOS POITRINE POULET SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« LANIÈRE FILET MIGNON PORC SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« SOUVLAKI FILET MIGNON PORC SHISH TAOUK »

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

« TOURNEDOS FILET MIGNON PORC SHISH TAOUK »  

Sésame 

Variable 

Tous les lots dont l'étiquette
ne comporte aucune
mention de la présence de
sésame

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente entre le 3 et le 17 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent, sauf les tournedos, qui étaient emballés sous vide dans un sachet de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré, mais auraient pu avoir été congelés par les consommateurs.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5504

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca|

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Profil de l'entreprise

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation