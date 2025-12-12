Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de croquettes de poulet emballées et vendues par l'entreprise Viande MS

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Viande MS, située au 4091, rue Principale, à Saint-Félix-de-Valois, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Croquette de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format CUP Lot visé « CROQUETTE POULET CROUSTI » Unitaire 200118017000 Unités vendues

jusqu'au

12 décembre 2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 12 décembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était emballé dans un sac de plastique transparent. Il était vendu à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5505

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation