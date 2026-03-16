Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI(2)) 2022-2027 - Québec soutient onze projets novateurs visant à résoudre des défis de société

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation), Mme Céline Haytayan, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier à onze projets novateurs1 s'intéressant à des enjeux sociaux.

Ces projets rejoignent de près la volonté du gouvernement de mettre à profit l'innovation sociale afin de mieux répondre aux préoccupations et aux enjeux de la population québécoise.

L'innovation sociale permet de combler un besoin ou de relever un défi de société en produisant un bénéfice mesurable pour la collectivité, et non seulement pour certaines personnes. Il s'agit d'un changement effectué par une organisation ou une communauté dans son approche ou ses méthodes, en vue de favoriser la santé ou le mieux-être des individus et des populations, ou encore de trouver des solutions en sortant des pratiques courantes.

La participation gouvernementale, à hauteur de 6 297 128 $, aidera à la réalisation de ces onze initiatives, totalisant 9 234 244 $ et portées par sept organismes et établissements d'enseignement supérieur. Celles-ci ont été sélectionnées à la suite d'un appel de projets en innovation sociale lancé en mars 2025.

__________ 1 Les projets retenus sont présentés en annexe.

Citations :

« Cet appui de plus de six millions de dollars permettra de mettre en œuvre onze initiatives représentant plus de neuf millions de dollars. Ces sept organismes et établissements d'enseignement supérieur innovent pour favoriser l'apprentissage ainsi que le bien-être des individus afin de contribuer à relever des défis sociaux. Grâce à notre soutien, des projets novateurs et inclusifs comme ceux-ci bénéficient à la qualité de vie de la population aux quatre coins du Québec. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

« Ces projets démontrent à quel point l'innovation sociale peut transformer concrètement la vie des gens, qu'il s'agisse de mieux soutenir les familles, de favoriser l'inclusion, de renforcer l'autonomie alimentaire, d'améliorer l'accès au logement ou d'accompagner des personnes vivant des enjeux de santé. Je félicite les organisations de créer des solutions qui pourront façonner l'avenir de notre société. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les organismes communautaires sont des piliers de l'innovation sociale. Grâce à leur proximité avec la population, ils repèrent les besoins émergents. En soutenant leurs activités de recherche et d'expérimentation, nous favorisons des approches qui changent la donne en matière d'intervention auprès des personnes et des territoires. Nous reconnaissons ainsi le rôle stratégique qu'ils jouent dans la lutte contre la pauvreté. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'appui apporté aux projets sélectionnés vient confirmer l'engagement de notre gouvernement à favoriser le mieux-être de l'ensemble de la société québécoise, dans une perspective sociale et inclusive. Ces initiatives témoignent du dynamisme de notre collectivité en matière d'innovation, et je souhaite remercier toutes les personnes qui, de jour en jour, contribuent à changer les choses de manière durable, en particulier pour les gens les plus vulnérables. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

L'appui gouvernemental est accordé dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 2a (PSOv2a) : projets de recherche-innovation.

La réalisation de ces initiatives répond à l'action 12 de l'axe 5 - Miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants de la SQRI 2 2022-2027, qui prévoit des appels de projets en innovation sociale pour susciter une approche plus intégrée afin de résoudre des défis de société grâce à des solutions innovantes.

2022-2027, qui prévoit des appels de projets en innovation sociale pour susciter une approche plus intégrée afin de résoudre des défis de société grâce à des solutions innovantes. La SQRI 2 représente des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, dans le but d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Elle offre une vision d'avenir d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

représente des investissements totaux de plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, dans le but d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Elle offre une vision d'avenir d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont été partenaires de cet appel de projets. Le MESS soutient certaines initiatives par l'entremise d'une enveloppe de 400 000 $ provenant du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Engagés pour nos collectivités. Le MSSS appuie pour sa part les projets recommandés, par le biais du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisation Titre du projet Contribution

gouvernementale Coût du projet Université de Montréal • TRACES : un dispositif de formation et d'accompagnement

comme levier de transformation de l'expérience scolaire • Innover ensemble : le Centre parentalité, immigration et

culture, un partenariat intersectoriel pour renforcer le soutien

préventif aux parents immigrants et à leurs enfants 630 358 $* 784 863 $* 928 908 $



1 121 233 $ Cégep de Victoriaville

(Centre d'innovation sociale en

agriculture [CISA], Centre

d'innovation en ébénisterie et

meuble [INOVEM]) • Mise à l'échelle du programme de coupons nourriciers via

les marchés publics du Québec • Expérimentation d'un modèle de valorisation circulaire du

mobilier de bureau en contexte d'insertion socioprofessionnelle 799 681 $

399 959 $ 1 147 657 $

499 949 $ Territoires innovants en économie

sociale et solidaire (TIESS)

• Mise à l'échelle du modèle de La cantine pour tous, par le

renforcement et le développement des traiteurs sociaux • Fusions et acquisitions hors marché : une réponse à la

crise du logement qui combine volume, abordabilité et

pérennité 346 511 $





635 409 $ 517 191 $

1 183 409 $ Université Laval • Expérimentation et évaluation de Mon journal de bord, une

innovation créée par et pour les personnes vivant avec un

trouble de la mémoire et leurs proches pour soutenir la

coordination des soins de santé • Foyer de soins sans mur (FSSM) 320 000 $* 480 547 $* 400 000 $ 686 547 $ TOPMED Jeux immersifs adaptés Super splendides 400 000 $* 550 000 $ Projet collectif Québec Mise à l'échelle et pérennisation d'En commun 700 000 $* 1 056 750 $ Maison de l'innovation sociale Des milliers d'interventions pour répondre à une crise

collective : l'intervention sociale dans les bibliothèques

du Québec 799 800 $* 1 142 600 $

* Projets recevant un cofinancement du MESS ou du MSSS.

Total des contributions gouvernementales : 6 297 128 $



Total des coûts des projets : 9 234 244 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]