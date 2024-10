Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - L'innovation pour créer de la richesse

MONTRÉAL, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le rassemblement Perspectives SQRI2 : rencontre de mi-parcours se déroulait aujourd'hui à Montréal, en présence de M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, de Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et de Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur. Cet événement a permis de faire le bilan des deux premières années de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2), et a ouvert le dialogue sur les actions à entreprendre pour maximiser ses retombées lors de la seconde moitié de sa mise en œuvre.

Le ministre délégué à l’Économie, M. Christopher Skeete, et le Scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional)

Avant cette rencontre, le Conseil de l'innovation du Québec a orchestré plusieurs forums de discussion, rassemblant divers acteurs de l'écosystème de la recherche, de l'innovation et de l'investissement. Ces échanges ont abouti à la définition d'une trentaine de recommandations, affinées lors de l'événement, et qui guideront l'élaboration d'un plan stratégique à déposer cet automne. Ce plan vise à renforcer l'efficacité des interventions liées à la SQRI2 d'ici 2027. Parmi les initiatives proposées, soulignons :

la nouvelle structure du Fonds de recherche du Québec, sur laquelle on doit miser;

une collaboration accrue avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour développer les compétences et valoriser les résultats de la recherche publique, tout en cultivant une culture de gestion et de protection de la propriété intellectuelle;

la simplification de l'accès aux ressources en innovation pour les entreprises, leur permettant de tirer pleinement profit des outils et leviers disponibles;

le soutien à l'entrepreneuriat innovant et la promotion de partenariats stratégiques entre les fonds de capital de risque et l'écosystème entrepreneurial;

l'intégration de l'innovation sociale dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation.

La rencontre a aussi permis de mesurer le chemin parcouru depuis le lancement de la SQRI2. Succès notable : la productivité dans les entreprises connaît une hausse, créant un resserrement de l'écart avec l'Ontario, qui passe de 6,9 % en 2019 à 3,1 % en 2023. À cela s'ajoutent plusieurs actions visant à soutenir l'ensemble du cycle de la recherche et de l'innovation, dont :

la pérennisation de la mission du Fonds de recherche du Québec ainsi que la bonification de son budget;

la formation de 500 conseillers par le Conseil de l'innovation du Québec pour aider les entreprises à obtenir de l'accompagnement et du financement pour la recherche et l'innovation;

l'innovation du Québec pour aider les entreprises à obtenir de l'accompagnement et du financement pour la recherche et l'innovation; l'implantation du modèle de valorisation de la recherche publique d'Axelys;

le développement de projets significatifs en entrepreneuriat technologique, tels qu'Ax-C et Québec Tech, ainsi qu'en innovation sociale avec la création de l'Organisme de transfert et de liaison en innovation sociale du Québec;

une dynamique accrue autour du capital d'investissement grâce à la création de nouveaux fonds et initiatives.

La SQRI2 a également joué un rôle clé dans l'expansion des quatre zones d'innovation au Québec : DistriQ à Sherbrooke (quantique), Technum Québec à Bromont (technologies numériques), Vallée de la transition énergétique à Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan, et Espace Aéro à Mirabel, Montréal et Longueuil.

Citations :

« Le bilan de notre stratégie est extrêmement positif, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. J'accueille avec intérêt les recommandations formulées aujourd'hui, qui vont permettre d'ajuster nos interventions jusqu'en 2027. Je suis déterminé à poursuivre le travail et à promouvoir la culture d'innovation dans toutes les régions du Québec, pour faciliter le passage de l'idée à la commercialisation. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie

« Les 7,5 milliards de dollars qu'on investit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation portent déjà leurs fruits! L'innovation est un des outils dont on dispose pour faire face aux défis liés à la productivité au Québec. C'est une des solutions qu'on met de l'avant pour réduire notre écart de richesse avec nos voisins, et ça marche! Avec la SQRI2, nous nous assurons que nos investissements ont de réelles retombées économiques, sociales et environnementales, en plus de créer de la richesse pour tous les Québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Afin de retenir les talents au Québec, d'en attirer de nouveaux et de développer une relève forte, nous devons favoriser une meilleure adéquation entre les formations et les besoins des milieux, créer davantage de synergies et mettre en commun des expertises complémentaires. Je suis fière de voir que les acteurs du réseau de l'enseignement supérieur contribuent de façon significative à atteindre les objectifs de la SQRI2. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La SQRI 2 offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

offre une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Le rassemblement Perspectives SQRI 2 : rencontre de mi-parcours a été organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avec la collaboration du Fonds de recherche du Québec, du Conseil de l'innovation du Québec et d'Investissement Québec.

: rencontre de mi-parcours a été organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avec la collaboration du Fonds de recherche du Québec, du l'innovation du Québec et d'Investissement Québec. Plus d'une centaine d'experts, de représentants d'organisations dans le domaine de la recherche, de l'innovation et de l'investissement, de représentants d'établissements d'enseignement supérieur, d'entreprises et d'organismes de promotion de la culture scientifique se sont rendus sur place pour prendre part à la rencontre. De plus, quelques centaines d'intervenants y ont participé en ligne.

À terme, en 2027, plus de 7,5 milliards de dollars auront été investis dans le cadre de la SQRI2 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation, dont près de 3,2 milliards au cours des deux premières années de sa mise en œuvre.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Simon Savignac, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Tél. : 438 341-2255; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]