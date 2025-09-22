Stimuler la compétitivité du commerce de détail - Les projets pilotes liés aux heures d'ouverture d'établissements commerciaux seront bientôt implantés

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, annonce que les projets pilotes visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux seront instaurés dès le 2 octobre prochain.

Ainsi, à Gatineau, à Laval et à Saint-Georges, les commerces non alimentaires seront autorisés, sur une base volontaire, à ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h les samedis et dimanches, et ce, pour une période d'un an. L'objectif : évaluer, à petite échelle, les répercussions liées à la modification des heures d'ouverture sur la compétitivité des entreprises, le personnel et la clientèle des commerces.

Un autre projet pilote cible l'ouverture des boutiques érotiques jusqu'à 23 h tous les jours, incluant les jours fériés, partout au Québec. La participation se fera également sur une base volontaire à partir du 2 octobre. Les heures d'ouverture légales prévues dans la loi seraient, selon certaines parties prenantes, mal adaptées aux besoins de la clientèle ainsi qu'à la réalité de ces commerces. Le régime d'heures d'ouverture évalué au moyen du projet pilote permettra de mieux analyser leur réalité.

Au terme de ces projets, un rapport sera publié pour en présenter les résultats et déterminer s'il y a lieu d'adopter des mesures permanentes, lesquelles seraient implantées partout au Québec, le cas échéant.

Citation :

« Le Québec est l'un des rares endroits en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture. Dans un esprit de déréglementation pour nos commerces, ces projets pilotes visent à offrir un environnement d'affaires stimulant pour les établissements commerciaux et à évaluer si l'augmentation des heures d'ouverture peut avoir une influence positive sur leurs affaires. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

Les trois villes participantes ont été choisies en fonction de leur taille et de leur emplacement géographique. Ainsi, la ville de Gatineau a été sélectionnée en raison de sa situation à la frontière de l' Ontario et celle de Laval pour son caractère urbain et sa position de pôle suprarégional du commerce de détail. La ville de Saint-Georges complète le portrait compte tenu de son économie locale représentative des régions éloignées des grands centres urbains.

et celle de pour son caractère urbain et sa position de pôle suprarégional du commerce de détail. La ville de complète le portrait compte tenu de son économie locale représentative des régions éloignées des grands centres urbains. Les commerces non alimentaires (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) proposent des produits en vente au détail. Les établissements d'alimentation, les pharmacies et certains commerces qui bénéficient d'une exemption à la loi ne sont pas touchés par ces projets pilotes.

Rappelons que le projet de loi no 85 modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, adopté le 9 avril dernier, accorde l'autorisation à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'implanter des projets pilotes relatifs aux heures d'ouverture et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Cell. : 367 990-7086; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]