L'entreprise de l'Outaouais poursuivra ainsi son expansion, entraînant la création de 22 emplois.

GATINEAU, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Outaouais compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, le député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Steven MacKinnon, accompagné de Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 400 000 $ à la Brasserie du Bas-Canada.

En raison de la demande croissante pour ses produits, l'entreprise, qui opère une microbrasserie et un bistro à Gatineau, souhaite augmenter sa capacité de production de bière de façon importante. Cette contribution remboursable lui permettra donc d'acquérir et d'installer des équipements de production numériques, notamment un appareil de brassage automatisé, des cuves de fermentation automatisées et un laboratoire, en plus de couvrir certains honoraires professionnels, le tout dans le cadre de son projet de mise en place d'un nouveau site de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est tout aussi vrai à Gatineau et dans l'Outaouais. Des projets comme celui de la Brasserie du Bas-Canada contribueront à assurer une relance inclusive et à créer de bons emplois dans nos collectivités. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le gouvernement du Canada investit depuis longtemps dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour la promotion et la valorisation des entreprises et de leurs produits. L'appui continu de DEC aux PME leur donne les moyens de faire face à la crise actuelle et leur permet de participer activement à la relance de notre économie. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de notre volonté de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant le secteur agroalimentaire dans ses efforts de relance. En partenariat avec les entreprises et organismes, notre gouvernement s'efforce de soutenir les économies régionales et de créer de bons emplois bien rémunérés ici, en Outaouais, comme dans toutes les collectivités du Canada. Nous serons toujours là pour nos petites entreprises canadiennes et québécoises. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

