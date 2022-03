Du 23 avril au 27 novembre 2022

« Tous les grands faits et personnages de l'histoire du monde apparaissent, pour ainsi dire, deux fois… la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce ». -- Karl Marx

OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), commissaire de la participation du Canada à la 59e Exposition internationale d'art contemporain La Biennale di Venezia, a annoncé aujourd'hui les détails de l'exposition Stan Douglas : 2011 ≠ 1848. L'exposition sera présentée sur deux sites à Venise, une première pour la présentation du Canada à la Biennale Arte. Quatre photographies grand format seront présentées dans le Pavillon du Canada situé dans les Giardini, et une nouvelle installation vidéo majeure à deux canaux sera présentée dans les Magazzini del Sale n° 5, un entrepôt de sel du XVIe siècle sur Dorsoduro.

Stan Douglas : 2011 ≠ 1848 s'inspire du 10e anniversaire de 2011, une année qui a été marquée par d'importants troubles sociaux et politiques à travers le monde, notamment le Printemps arabe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les manifestations Occupy Wall Street à New York, l'agitation généralisée au Royaume-Uni en réponse aux mesures d'austérité, et une émeute dans la ville natale de l'artiste, Vancouver, suite à une finale de hockey.

L'exposition de Douglas tisse un lien entre les événements de 2011 et ceux de 1848, une année au cours de laquelle les classes moyennes et ouvrières européennes se sont alliées pour lutter contre le manque de libertés démocratiques, les restrictions imposées à la presse et la domination continue d'une élite aristocratique. La révolte de 1848 était continentale, les nouvelles se propageant par la presse écrite, mais la révolte de 2011 était mondiale, les nouvelles se répandant de manière virale par le biais des médias électroniques. En Europe et en Amérique du Nord, les événements de 2011 ont été simplement policés et ignorés. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ils ont été supprimés ou subvertis, à quelques exceptions notables près. Les œuvres explorent les événements de 2011 comme des réactions inconscientes au statu quo économique et politique qui a suivi la récession de 2008, et examinent la manière dont les médias sociaux ont alimenté les mouvements de changement.

Basé entre Vancouver et Los Angeles, Douglas est reconnu comme l'un des artistes contemporains les plus influents du Canada. Sa pratique multidisciplinaire comprend des films, des photographies et, plus récemment, des productions théâtrales. Il n'a cessé de réimaginé les médiums de la photographie et des installations cinématographiques et vidéo multicanaux. Sa pratique se caractérise par son imagination critique, son ingéniosité formelle et son engagement profond dans la recherche sociale. Il réfléchit souvent au potentiel dynamique inhérent aux moments historiques décisifs, en étudiant la relation entre les histoires locales et les forces sociales générationnelles, à la fois mondiales et locales.

Le commissariat de l'exposition Stan Douglas : 2011 ≠ 1848 est assuré par Reid Shier. Un catalogue richement illustré avec des textes d'Erika Brennan, Ma'an Abu Taleb, George E. Lewis et Samir Gandesha accompagne l'exposition. La publication sera en vente à la Boutique du MBAC et en ligne à AchatsMBAC.ca à compter de la mi-avril.

Le Musée des beaux-arts du Canada est le commissaire de Stan Douglas : 2011 ≠ 1848. L'exposition est présentée en partenariat avec le Conseil des Arts du Canada et la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Le Musée reconnaît la collaboration et le soutien de David Zwirner, New York/Londres/Paris/Hong Kong et Victoria Miro, Londres/Venise.

La représentation canadienne à la Biennale Arte 2022 est rendue possible grâce au Fonds de dotation de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et grâce au généreux soutien financier de la Banque Royale du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et de nombreuses contributions privées. Des remerciements particuliers à Jackie Flanagan, la famille Michael et Sonja Koerner, la famille Donald R. Sobey et la famille Jack Weinbaum pour leurs contributions exceptionnelles au Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise, de même qu'à Reesa Greenberg, dont le généreux soutien financier a permis la restauration du Pavillon du Canada.

Crédits de l'exposition

Stan Douglas : 2011 ≠ 1848

59e exposition internationale d'art --La Biennale di Venezia

23 avril-27 novembre 2022

Commissaire : Musée des beaux-arts du Canada

Partenaires : le Conseil des Arts du Canada et la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

Conservateur : Reid Shier

Directeur de projet : Jonathan Shaughnessy

Stan Douglas Inc : Linda Chinfen, Peter Courtemanche, Brodie Smith

Visiter l'exposition

Pavillon du Canada, Giardini della Biennale, Sestiere Castello, 30122 Venise (Vaporetto : Giardini)

Magazzini del Sale No. 5, Dorsoduro 262, 30123 Venise [Vaporetto : Zattere].

Heures d'ouverture : du 23 avril au 25 septembre 2022 : mar.-dim., 11 h -19 h et du 27 septembre au 27 novembre 2022 : mar.-dim., 10 h -18 h.

À propos de Stan Douglas

Stan Douglas [né en 1960 à Vancouver] est un artiste visuel qui vit et travaille à Vancouver et à Los Angeles. Ses films et ses photographies ont fait l'objet d'expositions internationales depuis le début des années 1980, notamment aux Documenta IX, X et XI [1992, 1997, 2002] et à quatre Biennale Artes [1990, 2001, 2005 et 2019]. Un aperçu de son travail, Stan Douglas : Mise en scène, a fait une tournée européenne de 2013 à fin 2015. De 2014 à 2017, sa production théâtrale multimédia Helen Lawrence a été présentée à Vancouver, Toronto, Munich, Anvers, Édimbourg, Brooklyn et Los Angeles. Douglas a reçu le Prix Infinity du Centre international de la photographie en 2012, le Scotiabank Photography Award en 2013, le Prix Hasselblad en 2016, le Prix Audain pour l'ensemble de sa carrière en 2019 et le titre de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture en 2021. Entre 2004 et 2006, il a été professeur à l'Universität der Künste Berlin et est actuellement président du Graduate Art Program de l'ArtCenter College of Design à Pasadena, en Californie.

