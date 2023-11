OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'immigration est le moteur de l'économie canadienne et alimente sa croissance future. Alors que nous continuons à faire face au vieillissement de la population et à de graves pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés tels que les soins de santé, les transports et la construction résidentielle, les nouveaux arrivants sont essentiels pour stimuler l'innovation, faire croître l'économie et soutenir les entreprises et les collectivités locales.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a présenté le Plan des niveaux d'immigration pour 2024-2026. Ce plan est fait pour soutenir la croissance économique tout en tenant compte des pressions exercées dans des domaines tels que le logement, les soins de santé et les infrastructures. Il trace une voie responsable pour une croissance démographique durable et stable.

Avec ce plan des niveaux, le gouvernement du Canada maintient son objectif de 485 000 résidents permanents pour 2024 et de mener à bien la dernière étape pour atteindre 500 000 en 2025. À partir de 2026, le gouvernement stabilisera le nombre de résidents permanents à 500 000, ce qui permettra une intégration réussie, tout en continuant à renforcer le marché du travail canadien. Le gouvernement prévoit également de prendre des mesures au cours de l'année prochaine pour ajuster le nombre d'admissions de résidents temporaires afin de s'assurer que cet aspect de notre système d'immigration reste également viable.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les employeurs, les parties prenantes et les peuples autochtones pour aider le Canada à s'adapter aux réalités de la croissance démographique induite par l'immigration. Cette approche est également guidée par le rapport Un système d'immigration pour l'avenir du Canada, qui définit la voie à suivre pour renforcer notre système d'immigration au profit des nouveaux arrivants, des entreprises et des collectivités. Ensemble, ces mesures continueront à placer les personnes au cœur de notre politique d'immigration et à faire en sorte que les nouveaux arrivants disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir leur nouvelle vie, notamment en matière d'aide à l'établissement et d'accès au logement.

Les points marquants du Plan des niveaux d'immigration 2024-2026 sont les suivants :

l'accent qui continue d'être mis à long terme sur la croissance économique, avec plus de 60 % des admissions de résidents permanents consacrés à la catégorie économique d'ici 2025;

un engagement à soutenir l'effort de soutien humanitaire du gouvernement du Canada en répondant aux crises humanitaires et géopolitiques dans le monde;

de nouveaux objectifs ambitieux en matière d'immigration francophone pour soutenir les communautés francophones hors Québec. Ces objectifs représentent 6 % de l'immigration totale en 2024, 7 % en 2025 et 8 % en 2026. Il s'agit de renforcer les communautés francophones hors Québec et d'assurer la prospérité économique des communautés francophones minoritaires dans l'ensemble du Canada.

Le nouveau plan des niveaux tient aussi compte des progrès importants réalisés par IRCC au cours de l'année écoulée grâce aux nouveaux systèmes numériques et à l'amélioration du service à la clientèle, qui ont permis d'accroître la capacité de traitement et de réduire le nombre de demandes en attente.

Grâce à l'immigration, le Canada continuera à aider les familles à rester unies, à apporter les compétences et les talents dont nous avons besoin pour aider les entreprises à se développer, et à maintenir notre tradition humanitaire afin que le pays continue à bénéficier de la force et de la diversité que les nouveaux arrivants apportent à nos communautés.

« Le Plan des niveaux d'immigration pour 2024-2026 présenté aujourd'hui définit nos objectifs en matière d'immigration pour les trois prochaines années. En stabilisant le nombre de nouveaux arrivants, nous reconnaissons que le logement, la planification des infrastructures et la croissance durable de la population doivent être correctement pris en compte. Grâce à ce plan, nous trouvons le juste équilibre pour faire croître l'économie du Canada tout en maintenant notre tradition humanitaire, en soutenant l'immigration francophone et en développant une approche plus collaborative de la planification des niveaux d'immigration avec nos partenaires. Le Canada continuera d'accueillir les nouveaux arrivants et de veiller à ce qu'ils soient soutenus dans leur nouvelle vie. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le Plan des niveaux est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada au cours d'une année donnée et fixe des objectifs pour les admissions globales par catégorie d'immigration. En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le ministre doit présenter chaque année le plan des niveaux au Parlement.

Au cours des cinq dernières années, près de 38 000 personnes de métier ont obtenu la résidence permanente au Canada grâce à la catégorie de l'expérience canadienne, au Programme des candidats des provinces et au Programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés.

L'arrivée d'immigrants pour combler les lacunes du marché du travail aidera le Canada à mener à bien sa S tratégie nationale sur le logement, un ambitieux plan décennal qui investira plus de 82 milliards de dollars pour donner à un plus grand nombre de Canadiens un endroit qu'ils considèrent comme leur foyer. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de cette stratégie sont mis à jour tous les trimestres à chezsoidabord.ca.

Les Canadiens de tout le pays peuvent voir comment les nouveaux arrivants profitent aux collectivités locales grâce à la campagne l'Immigration ça compte d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

