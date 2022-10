L'entreprise de la Montérégie obtient une aide financière de 100 000 $ de DEC

FRANKLIN, QC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Appuyer l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Spa Franklin pour l'aider à surmonter les répercussions économiques de la pandémie de COVID‑19. Cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, lui permettra de développer son attractivité touristique et de hausser l'achalandage touristique dans la MRC du Haut‑Saint‑Laurent.

Créé en 2015, Spa Franklin offre des expériences thermales en pleine nature ainsi que des services de massothérapie et un coin bistro. Grâce au projet, l'entreprise pourra se doter de trois mini‑chalets qui permettront d'offrir de l'hébergement aux touristes. Le soutien de DEC permettra également à Spa Franklin d'adopter des pratiques écoresponsables dans le cadre de ses activités.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID‑19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur touristique. Grâce à l'aide annoncée aujourd'hui, Spa Franklin pourra mieux s'outiller pour l'avenir et offrir une nouvelle escale d'hébergement dans la MRC du Haut‑Saint‑Laurent. Notre appui constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le secteur canadien du tourisme reste l'un des plus touchés par la pandémie de COVID‑19. Nous travaillerons de concert avec les entreprises et les organisations en ces temps difficiles afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour offrir des produits et des services novateurs, prendre leur essor et prospérer, tout en faisant de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme permet aux entreprises de s'adapter pour accueillir à nouveau des clients en toute sécurité. Le Fonds fait aussi partie d'une stratégie plus vaste visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui profitera à tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne sera pas rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‑Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous remercions DEC pour cette aide financière qui contribuera à faire rayonner la région du Haut‑Saint‑Laurent. Comme l'hébergement est un service quasi inexistant dans le secteur, ce projet deviendra assurément une attractivité auprès des visiteurs et des touristes! Ils pourront prolonger leur séjour dans la région et cela apportera de belles retombées pour les entreprises avoisinantes! »

Arielle Benny, vice‑présidente, Spa Franklin

Faits en bref

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.





(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.





Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presseCabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]