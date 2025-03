Ottawa, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le secteur des transports.

Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority

La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority est une organisation binationale à gouvernance partagée qui possède et exploite le pont Peace, qui relie Fort Erie (Ontario) et Buffalo (New York). Cinq des membres du conseil d'administration représentent le Canada et les cinq autres, l'État de New York.

Margaret Neubauer a vu son mandat renouvelé en tant que membre canadienne du conseil d'administration pour une période de quatre ans.

Debbie Zimmerman a vu son mandat renouvelé en tant que membre canadienne du conseil d'administration pour une période de quatre ans.

Administration de pilotage des Grands Lacs

L'Administration de pilotage, une société d'État basée à Cornwall (Ontario), établit, exploite, maintient et administre un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes désignées du fleuve Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs.

David Souliere a vu son mandat renouvelé pour une période de quatre ans.

Indemnisation Navire et Rail Canada

Indemnisation Navire et Rail Canada est responsable de l'enquête et du paiement des réclamations pour les déversements d'hydrocarbures provenant de toutes les catégories de navires au Canada. Il assure également le paiement de la contribution du Canada au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Caroline Healey a été nommée administratrice pour un mandat de cinq ans, à compter du 31 mars.

Administrations portuaires canadiennes

Les administrations portuaires sont des organisations à gouvernance partagée qui fonctionnent indépendamment du gouvernement fédéral. Leurs responsabilités comprennent l'établissement d'une orientation commerciale et la prise de décisions commerciales pour le port, l'entretien et le dragage des voies de navigation commerciale. Elles agissent également en tant que propriétaire en louant à des exploitants privés des installations portuaires.

Administration portuaire de Nanaimo

Barbara Coe a vu son mandat d'administratrice représentante des utilisateurs renouvelé pour une période de trois ans.

Frederick William Denning a vu son mandat d'administrateur représentant des utilisateurs renouvelé pour une période de trois ans.

Shiva Dean a vu son mandat d'administrateur représentant des utilisateurs renouvelé pour une période de trois ans.

Administration portuaire du Saguenay

Gilbert Demers a été nommé administrateur représentant des utilisateurs pour un mandat de trois ans.

Marie-Christine Larouche a vu son mandat d'administratrice représentante des utilisateurs renouvelé jusqu'au 31 octobre 2027.

Administration portuaire Vancouver Fraser

Catherine McLay a vu son mandat d'administratrice représentante des utilisateurs renouvelé jusqu'au 20 juin 2026.

Craig Munroe a vu son mandat d'administrateur fédéral renouvelé jusqu'au 8 novembre 2026.

James Belsheim a vu son mandat d'administrateur représentant des utilisateurs renouvelé pour une période de trois ans.

Administration portuaire de Windsor

Walter Benzinger a vu son mandat d'administrateur représentant des utilisateurs renouvelé jusqu'au 26 juin 2026.

Les personnes nommées proviennent de divers milieux et possèdent de l'expérience dans plusieurs domaines. Elles sont des membres actifs de leur communauté et apportent à leurs organisations respectives un large éventail de connaissances et d'expertise.

« Le gouvernement s'est engagé à mettre en place des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite. Je souhaite à ces personnes hautement qualifiées tout le succès possible dans l'exercice de leurs fonctions. Ces nominations permettront au secteur des transports de continuer à relier les communautés et à servir les Canadiens partout au pays. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

La ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 56 organismes du portefeuille du gouvernement du Canada, notamment :

9 sociétés d'État;

4 tribunaux et organismes administratifs;

21 administrations aéroportuaires;

17 administrations portuaires canadiennes et

5 autres sociétés à régie partagée.

