AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement du tourisme d'affaires au Québec

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant le développement du tourisme d'affaires. L'annonce sera faite dans le cadre d'un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, au cours duquel la ministre prendra également part à un panel.

Date : Le 10 février 2026

Heure : 8 h 30 Lieu : Trois-Rivières

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 16 h le 9 février 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

