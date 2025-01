YELLOWKNIFE, NT, le 24 janv. 2025 /CNW/ - La fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui a des répercussions sur notre santé, notre économie, nos collectivités et notre faune; dans ce contexte, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest soutiennent les membres de la population dont la vie ou les moyens de subsistance sont menacés par ces phénomènes.

Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Jay Macdonald, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de 10,3 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu du gouvernement du Canada.

Cet investissement commun soutiendra la préparation aux feux de forêt par l'application de pratiques Intelli-feu dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui contribuera à prévenir les feux de forêt et à en atténuer les répercussions locales.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés à l'international, le gouvernement fédéral soutient la lutte contre les feux de forêt dans tout le pays.

« Le gouvernement du Canada offre aux provinces, aux territoires et à divers partenaires le soutien dont ils ont besoin pour lutter contre les feux de forêt. L'annonce faite aujourd'hui avec les Territoires du Nord-Ouest témoigne de notre volonté de travailler en collaboration à l'heure où nous nous préparons à combattre des incendies toujours plus graves. En octroyant rapidement des fonds pour le recrutement de personnel et l'acquisition d'outils et de véhicules de lutte contre les feux de forêt, nous aidons les collectivités à se préparer aux défis futurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiens de tout le pays ressentent les effets des changements climatiques. L'intensification et la cadence accélérée des feux font partie de ces effets. C'est pourquoi le gouvernement fédéral aidera les collectivités à se préparer aux feux de forêt en continuant de leur offrir rapidement un soutien concret. Je suis ravi de souligner que le financement de 10,3 millions de dollars annoncé aujourd'hui soutiendra les efforts de gestion des incendies déployés dans les Territoires du Nord-Ouest pendant les saisons des feux à venir. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Face aux défis grandissants posés par les feux de forêt, notre gouvernement s'engage à agir rapidement et efficacement. En plus d'aider à lancer de nouveaux programmes, cet investissement renforce aussi nos collaborations avec les communautés sur des projets de bonne gestion des combustibles. Ensemble, nous améliorerons notre préparation et notre résilience aux feux de forêt afin que les Territoires du Nord-Ouest soient prêts à faire face aux situations d'urgence. »

L'honorable Jay Macdonald

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Programme national du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Intelli-feu Canada donne aux Canadiens les moyens qu'il faut pour améliorer la résilience de leur quartier face aux feux de forêt et réduire au minimum les effets négatifs de ces derniers. Il offre des ressources, des programmes et des recommandations qui aident les particuliers, les planificateurs paysagistes, les aménagistes forestiers et d'autres acteurs à protéger les habitations et les populations contre les feux de forêt.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest versent respectivement plus de 7,7 M$ et plus de 2,5 M$, conformément à une entente de contribution conclue dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu.

et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest versent respectivement plus de 7,7 M$ et plus de 2,5 M$, conformément à une entente de contribution conclue dans le cadre du programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu. Grâce à cet investissement conjoint, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend ou a pris les mesures suivantes : Mise sur pied d'une équipe vouée à la prévention et à l'atténuation pour faire progresser les sept volets Intelli-feu tout au long de l'année, notamment en créant un poste de gestionnaire et deux autres postes saisonniers pour soutenir l'exécution du programme Intelli-feu durant la saison des feux pendant que d'autres praticiens s'occupent des opérations de lutte incendie, et pour mobiliser les collectivités, les leaders autochtones, l'industrie et le public. Premier lancement du programme Partenaires résidentiels Intelli-feu dans les Territoires du Nord-Ouest. Formation polyvalente devant permettre aux membres de 17 services de lutte contre les incendies de bâtiments d'offrir les programmes Intelli-feu dans leurs collectivités locales. Réalisation de plus de 100 évaluations professionnelles de domiciles au cours de la première saison du programme Partenaires résidentiels Intelli-feu, dans les cinq régions des Territoires du Nord-Ouest. Création d'un programme d'éducation du public, dans le cadre duquel une équipe sillonne les Territoires du Nord-Ouest pour renseigner la population sur les différents programmes offerts par Intelli-feu.

Le gouvernement du Canada collabore avec les responsables de la gestion des feux et les organismes concernés par les feux de forêt en vue d'offrir des équipements adaptés et de favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

