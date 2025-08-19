TIVERTON, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce concernant l'innovation dans le secteur de l'énergie nucléaire. Un point de presse suivra.

Date : Mardi 19 août 2025



Heure : 13 h (HE)

Cet événement sera diffusé en direct et pourra être regardé sur la chaîne YouTube de Bruce Power.

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]