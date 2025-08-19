/R E P R I S E --Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera une annonce sur l'énergie nucléaire/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
19 août, 2025, 05:00 ET
TIVERTON, ON, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce concernant l'innovation dans le secteur de l'énergie nucléaire. Un point de presse suivra.
Date :
Mardi 19 août 2025
Heure :
13 h (HE)
Cet événement sera diffusé en direct et pourra être regardé sur la chaîne YouTube de Bruce Power.
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
