Soutien en matière d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 8 M$ à Chambly

CHAMBLY, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, est fier d'annoncer qu'une somme de 5 799 101 $ a été accordée à la Ville de Chambly pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers qui desservira également la population de Carignan.

Le bâtiment comprendra notamment au rez-de-chaussée six baies de stationnement de même que six portes de garage, une baie de décontamination pour les véhicules, une salle pour le séchage des équipements, des espaces de rencontre en plus de pièces utilitaires et de bureaux fermés. Au sous-sol, on trouvera un vestibule, une salle d'entraînement et une autre pour le rangement. Différents travaux sont prévus à l'extérieur, dont l'aménagement d'une aire de stationnement asphaltée ainsi que l'installation de mobilier urbain.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec accorde à Chambly une aide financière de 2 196 876 $ pour le renouvellement de conduites d'eau potable et d'eaux usées, notamment sous les rues Carleton et Dumaine.

Citations :

« C'est toujours un plaisir de voir des municipalités concrétiser des projets porteurs en infrastructures collectives, au bénéfice des citoyens. Cela indique qu'elles ont à cœur le dynamisme et la sécurité de leur milieu de vie. Notre gouvernement est fier de les accompagner par le biais d'aides financières significatives pour leur permettre d'aller de l'avant. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux de l'annonce de cet important soutien à Chambly. Le renouvellement de conduite d'eau aura des retombées positives pour l'environnement, mais aussi pour les collectivités. Quant à l'arrivée prochaine de la nouvelle caserne de pompiers, c'est assurément une excellente nouvelle pour les Chamblyennes, Chamblyens, Carignanoises et Carignanois, qui pourront compter sur un service incendie adapté à leurs besoins. »

Jean-François Roberge, député de Chambly

« La Ville de Chambly est extrêmement reconnaissante de bénéficier de l'aide financière octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Grâce à cette somme, la caserne Serge-Caron pourra être complètement reconstruite, offrant à notre équipe de pompiers des installations modernes et entièrement mises à niveau. Ces nouvelles infrastructures renforceront la sécurité, optimiseront les interventions et répondront aux besoins croissants de notre communauté, tout en garantissant une protection maximale. »

Alexandra Labbé, mairesse de Chambly

« Ayant une entente de desserte à long terme avec la Ville de Chambly, notre partenaire naturel en raison de notre proximité géographique, la Ville de Carignan est reconnaissante de l'aide financière octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la reconstruction de la caserne Serge-Caron. Ce soutien financier permettra de renforcer notre capacité collective à répondre aux exigences en matière de sécurité incendie, tout en optimisant les infrastructures et les services partagés. Cette entente intermunicipale témoigne de l'esprit de collaboration qui unit nos deux villes et démontre notre engagement commun à maximiser l'efficacité des ressources au bénéfice durable des résidents de la région. »

Diane Morneau, mairesse suppléante de Carignan

Faits saillants :

L'aide financière de 5 799 101 $ provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Le soutien de 2 196 876 $ pour le renouvellement de conduites d'eau provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

