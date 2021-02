Le gouvernement du Canada soutient plus de 50 projets de lutte contre la désinformation en ligne

OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Comme nous avons pu le constater au cours des derniers mois, l'éducation sur les médias et la pensée critique sont des outils essentiels dont tous les Canadiens et les Canadiennes, et en particulier les communautés vulnérables, ont besoin pour lutter contre la désinformation en ligne et les préjudices qui en découlent.

Nous continuons de subir de la désinformation sous toutes sortes de formes, y compris de la désinformation sur la COVID-19. L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, désirent informer la population canadienne au sujet des organismes qui bénéficient du soutien fédéral du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a rencontré des représentants de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia et de l'ISOC Québec pour souligner leur précieux soutien aux travaux visant à contrer la désinformation en ligne et les autres comportements dommageables et menaces en ligne pour la démocratie canadienne.

À l'instar de la désinformation sur la COVID-19, qui peut provoquer des actes de racisme et la stigmatisation en ligne et hors ligne, la désinformation et les préjudices en ligne qui ciblent les femmes peuvent conduire à des propos haineux et à des actes de violence sexiste. L'initiative de défense numérique des femmes en leadership de l'Université Concordia vise à approfondir notre connaissance des répercussions de la désinformation numérique et des préjudices en ligne qui ciblent les Canadiennes sur la démocratie et la cohésion sociale du Canada.

L'ISOC-Québec a entrepris le projet Diversité, Visibilité et Découvrabilité dans le but d'étudier et de comprendre les causes et les effets du manque d'exposition du public canadien à du contenu diversifié en ligne.

Depuis janvier 2020, le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien a accordé des subventions à hauteur de 7,2 millions de dollars à des organismes tiers qui mènent des recherches ou des activités axées sur les citoyens, comme la conception d'outils et l'organisation d'ateliers de sensibilisation du public en ligne, afin d'accroître la résilience des Canadiens et des Canadiennes, et leur capacité à exercer leur esprit critique face à l'information qu'ils consomment en ligne. Ces projets touchent les Canadiens et les Canadiennes à l'échelle nationale et locale, en ligne et hors ligne, au sein des communautés minoritaires, dans les deux langues officielles et au sein des communautés autochtones. Lors du dernier exercice financier, 4,3 millions de dollars ont été consacrés à la lutte contre la désinformation sur la COVID-19, l'information trompeuse ainsi que le racisme et la stigmatisation qui en découlent souvent.

Nous vous invitons à consulter la liste ci-jointe pour en savoir plus sur tous les projets financés.

« Nous sommes responsables de protéger les Canadiens et les Canadiennes en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour déceler et prévenir la désinformation en ligne et les préjudices qui en résultent. En faisant connaître davantage ces formidables outils de recherche et d'éducation sur les médias qui sont à la disposition de la population canadienne, nous pouvons aider les éducateurs, les jeunes, les parents et les personnes âgées de toutes les origines, et en particulier les personnes vulnérables, à accroître leur résilience face à des contenus en ligne dommageables et trompeurs. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Un public mobilisé et informé constitue le meilleur moyen de défense contre la désinformation en ligne. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les Canadiens aient accès aux ressources nécessaires pour comprendre en quoi la désinformation peut miner la confiance entre les citoyens et leurs institutions démocratiques. Ensemble, nous pouvons protéger notre démocratie en apprenant à bâtir des milieux transparents, sains et factuels.

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a également rencontré virtuellement ses homologues d'Australie, de France, d'Allemagne et de Finlande pour discuter de l'importance de la collaboration internationale afin de promouvoir un écosystème d'information en ligne diversifié.

Lors de son lancement officiel en 2019, l'Initiative de citoyenneté numérique a apporté une contribution financière à hauteur de 7 millions de dollars à plus de 20 projets qui ont favorisé la pensée critique sur la désinformation en ligne et la participation au processus démocratique. À ce jour, ces projets ont touché plus de 12 millions de Canadiens et de Canadiennes.

L'Initiative de citoyenneté numérique est l'un des nombreux projets qui visent à renforcer la résilience des citoyens et à protéger la démocratie au Canada. Le gouvernement du Canada s'attaque à la désinformation en ligne en participant à d'autres initiatives, comme l'Appel de Paris, et en mettant au point des mécanismes de sécurité, comme le Protocole public en cas d'incident électoral majeur pour mieux protéger ses institutions démocratiques.

Dans le cadre de l'Initiative conjointe pour la recherche en matière de citoyenneté numérique, l'Initiative de citoyenneté numérique et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) offrent des Subventions Connexion libres de tout lien de dépendance du CRSH, des suppléments aux titulaires des subventions Savoir du CRSH, des bourses postdoctorales du CRSH et des bourses de doctorat du CRSH.

L'Initiative de citoyenneté numérique soutient également, à hauteur de 2,5 millions de dollars sur 4 ans, le projet de démocratie numérique du Forum des politiques publiques, qui réunit des universitaires, des acteurs de la société civile et des professionnels des politiques en appui à la recherche et à l'élaboration de politiques sur la désinformation et les préjudices en ligne. L'Initiative de citoyenneté numérique apporte aussi une aide financière de 225 000 dollars sur 3 ans à la Semaine éducation médias d'HabiloMédias.

Nom de l'organisme Nom du projet Somme allouée Centre d'études sur les médias Développement et expérimentation d'outils éducatifs pour contrer la désinformation en ligne chez les jeunes adultes 40,292 $ (2019-2020)

165,450 $ (2020-2021) NorQuest College Établir un lien avec les nouveaux Canadiens grâce à la littératie numérique et à la compétence civique 96,931 $ (2019-2020)

238,796 $ (2020-2021) CIVIX Évaluation de la compétence civique numérique - Compétences contemporaines dans le contexte scolaire canadien (primaire et secondaire) 184 990 $ (2019-2020)

309 330 $ (2020-2021) Emily Taylor Mécanismes de la viralité : Étude comparative de l'engagement naturel et de la publicité dans les campagnes de désinformation 19 500 $(2019-2020)

13 750 $ (2020-2021) Manchester Metropolitan University Initiation aux médias visuels pour lutter contre la désinformation : Analyse de l'utilisation par les enseignants de la ressource « Questioning Images » (se poser des questions sur les images) lors des élections fédérales canadiennes de 2019 41 249 $ (2019-2020)

173 588 $ (2020-2021) Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia Cartographie de la haine en ligne au Canada 33 246 $ (2019-2020) The Royal Institution for the Advancement of Learning/Université McGill L'observatoire des médias numériques 345 000 $ (2019-2020)

207 000 $ (2020-2021) Université Ryerson Réseau canadien de recherche sur la désinformation 99 460 $ (2019-2020)

125 840 $ (2020-2021) Upstream L'information à l'ère de la COVID-19 75 000 $ (2019-2020)

20 000 $ (2020-2021) HabiloMédias La pensée critique à l'ère du numérique : Lutte contre la désinformation sur le coronavirus 654 134 $ (2020-2021) Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick Portail de vérification des faits sur le COVID-19 82 225 $ (2019-2020)

352 500 $ (2020-2021) Fédération professionnelle des journalistes du Québec COVID-19 : Dépister la désinfo $330,164 (2020-2021) Institut pour la citoyenneté canadienne Soutenir les nouveaux citoyens canadiens : Dissiper la désinformation discriminatoire sur la COVID-19 490 880 $ (2020-2021) Digital Public Square Lutte contre la désinformation sur la COVID-19 13 442 $ (2019-2020)

665 734 $ (2020-2021) Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic Donner aux Canadiens les moyens et l'équipement nécessaires pour lutter contre le racisme envers les personnes de descendance asiatique grâce aux ressources en ligne et aux médias sociaux, et les mobiliser : Une étude pour faire progresser l'élaboration des politiques et apporter des changements systémiques 301 904 $ (2020-2021) Asian Environmental Association (Hua Foundation) Combattre la désinformation sur la COVID-19 dans les communautés de langue chinoise et vietnamienne de Vancouver 64 660 $ (2020-2021) ACCT Foundation Mettre à profit les capacités communautaires et encourager la recherche communautaire pour limiter les dommages collatéraux de la pandémie de COVID-19. Racisme envers les personnes de descendance asiatique. 309 000 $(2020-2021) Centre de recherche action sur les relations raciales LA COVID-19: Dites non à la discrimination - une initiative civique d'information et de mobilisation 68 100 $ (2020-2021) Bilal Community and Family Centre Inc. Lutte contre la désinformation numérique sur la COVID-19 chez les communautés noires et les nouveaux arrivants 40 000 $ (2020-2021) Calgary Animated Objects Society Les guerriers de la désinformation 40 000 $ (2020-2021) Centre Centennial des sciences et de la technologie (Centre des sciences de l'Ontario) Centre virtuel de sciences - Contenu sur la COVID et la pensée critique 40 000 $ (2020-2021) Ville de Toronto Promouvoir l'inclusion sociale en s'appuyant sur les faits pendant la COVID-19 40 000 $ (2020-2021) Clear Sky Connections La solution de communication AtHoc 40 000 $ (2020-2021) Club Ami Lutte contre la désinformation en ligne par le développement des compétences numériques 21 000 $ (2020-2021) Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies de l'Université Concordia Coalition canadienne pour contrer la désinformation numérique sur la COVID 39 270 $ (2020-2021) Corporation of the County of Northumberland La cybersécurité dans le comté de Northumberland 27 400 $ (2020-2021) Discovery Centre Les chasseurs de préjugés 40 000 $ (2020-2021) Evidence for Democracy Lutter contre la désinformation grâce à des outils fondés sur des données probantes pour la littératie numérique et le transfert de connaissances scientifiques, et proposer des options politiques 40 000 $ (2020-2021) First Peoples Radio Inc - ELMNT FM Messages d'intérêt public sur la COVID-19 40 000 $ (2020-2021) Grandir sans frontières Citoyenneté 3.0 40 000 $ (2020-2021) La voix acadienne Qui dit vrai? La COVID-19 et la désinformation en ligne 39 900 $ (2020-2021) Latincouver Cultural and Business Society Les Latinos vont de l'avant 40 000 $ (2020-2021) Mouvement des intervenants et des intervenantes en communication radio de l'Ontario (MICRO) Contrer la désinformation / mésinformation sur la COVID-19 40 000 $ (2020-2021) New Canadian Media Combler le fossé numérique entre les groupes démographiques dominants et les minorités dans la sensibilisation à la COVID-19 40 000 $ (2020-2021) Publications Senior inc.-Bel Âge Citoyen branché - Ma sécurité, j'y tiens! 33 460 $ (2020-2021) Saskatchewan Weekly Newspapers Association SK SPOT, repérage de fausses nouvelles en ligne sur la COVID 39 908 $ (2020-2021) Science Nord Apprendre au public à reconnaître la désinformation en ligne et à y réagir grâce à la formation pratique sur les sciences de Science Nord 40 000 $ (2020-2021) Science Timmins Inc. Faits et mythes sur la COVID-19 dans le monde numérique 40 000 $ (2020-2021) SUPRE Incorporated SUPRECITOYEN001 38 552 $ (2020-2021) Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes Propagation du virus : Combattre la diffusion de l'antisémitisme par la désinformation en ligne 38 000 $ (2020-2021) Toronto TechWorks, Inc. Projet Kate - La croisade contre la COVID 39 500 $ (2020-2021) United Cultures of Canada Association Renforcer l'engagement des néo-Canadiens envers le Canada dans la lutte contre la COVID 39 654 $ (2020-2021) Institut sur la gouvernance Un examen de la manière dont les récits dans les médias sociaux sapent la confiance dans le gouvernement 100 000 $(2020-2021) Iris Communications Recensement et anticipation de la désinformation au sujet de la COVID-19 au Canada 99 500 $(2020-2021) Kingdom Acts Foundation Évaluation de l'impact de la désinformation sur les communautés diversifiées et marginalisées au Canada 70 500 $ (2020-2021) Université MacEwan La désinformation sur les plateformes de médias sociaux et dans différents pays 69 000 $ (2020-2021) Université Ryerson - Democratic Enngagement Exchange Atténuer la désinformation aux premières lignes - Créer des outils canadiens en source ouverte pour faire des recherches sur la désinformation dans les langues officielles et non officielles, et la contrer 97 407 $ (2020-2021) Université Simon Fraser - International CyberCrime Research Centre Utiliser l'intelligence artificielle pour combattre la désinformation dans les médias sociaux 96 600 $ (2020-2021) Université York Comprendre les impacts sociaux de la désinformation dans le contexte de la circulation d'images sur les réseaux sociaux 99 956 $ (2020-2021) Association ISOC Québec Diversité, Visibilité et Découvrabilité 70 094 $ (2020-2021) Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia L'initiative de défense numérique des femmes en leadership 55 634 $ (2020-2021)

