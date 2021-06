Le gouvernement du Canada accorde 231 700 dollars au Centre culturel Aberdeen pour la rénovation de ses espaces communautaires et culturels ainsi que sa programmation.

MONCTON, NB, le 7 juin 2021 /CNW/ - Les arts et la culture contribuent à resserrer les liens au sein de nos communautés. Nous nous reconnaissons dans les personnages d'une pièce de théâtre; nous discutons des toiles présentées lors d'une exposition; ou nous assistons à un concert ensemble. Et quand, dans notre milieu, nous avons accès à un lieu de rassemblement et de partage entre les artistes et le public, cela ne peut que donner des résultats positifs, particulièrement quand on vit en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada sait que les infrastructures culturelles et communautaires aident à bâtir des communautés fortes, dynamiques et prospères. C'est pourquoi il a répondu présent à la demande d'aide du Centre culturel Aberdeen. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe, a donc annoncé aujourd'hui l'octroi de 231 700 dollars au Centre culturel Aberdeen pour sa programmation et la réalisation de son projet d'infrastructure. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

De cette somme, 132 000 dollars seront utilisés pour remplacer 40 fenêtres; installer une nouvelle surface beaucoup plus résistante et facile d'entretien sur le plancher de la Salle Bernard-LeBlanc (salle multifonctionnelle pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes); ainsi qu'acquérir un écran de cinéma rétractable et une console de son pour cette même salle. Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires.

De plus, 53 000 dollars serviront à bonifier la programmation artistique du centre culturel. Ils seront accordés par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ces fonds permettront au Centre culturel Aberdeen de présenter une programmation axée sur une vision contemporaine de l'Acadie et qui aide à promouvoir l'inclusion et à célébrer la diversité du pays. Au total, d'ici 2023, plus d'une centaine d'artistes se présenteront chaque année sur cette scène dans les disciplines de la danse, de la musique, du théâtre, de la poésie, de l'humour et des arts visuels.

Par ailleurs, le Centre culturel Aberdeen reçoit aussi une contribution de 46 700 dollars provenant du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. L'organisme pourra ainsi présenter le 10e Festival Acadie Rock, qui aura lieu à Moncton en août 2021 et offrira des concerts ainsi que des spectacles de danse et de théâtre.

Cet investissement contribuera directement à la vitalité de la communauté acadienne et francophone de Moncton. En effet, le Centre culturel Aberdeen pourra offrir un plus grand nombre d'activités communautaires et culturelles aux membres des communautés acadienne et francophone, et ce, dans un lieu plus sécuritaire. Il pourra aussi réduire ses frais de fonctionnement de façon importante.

« La scène culturelle et artistique acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick est une composante unique et précieuse du patrimoine et de l'histoire de notre grand pays. Il va donc de soi que le gouvernement du Canada contribue à renforcer les infrastructures et à enrichir la programmation du Centre culturel Aberdeen, un lieu phare pour le milieu et la communauté. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« La protection des langues officielles est au cœur des priorités de notre gouvernement. Alors quand nous avons la chance de prêter main-forte à un organisme comme le Centre culturel Aberdeen, qui contribue à garder le français bien vivant, nous répondons présents. Nous souhaitons ainsi aider cet organisme à maintenir la vitalité des communautés acadienne et francophone, à offrir un lieu de créativité et à stimuler l'économie locale. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Le Centre culturel Aberdeen est l'un des principaux lieux de rencontre et d'épanouissement de la communauté acadienne et francophone vivant en situation minoritaire à Moncton. Notre gouvernement est donc fort heureux de contribuer à ce projet qui permet de garder bien vivante l'offre culturelle et artistique acadienne et francophone de la région. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton­-Riverview-Dieppe

« Les travaux que nous venons de réaliser auront des impacts majeurs sur nos coûts d'opération et sur la qualité de nos installations. Grâce à Patrimoine canadien, le Centre culturel Aberdeen demeure l'une des infrastructures culturelles les plus importantes du Canada atlantique. Nous sommes également très heureux de l'engagement de Patrimoine canadien envers le Festival Acadie Rock qui célébrera cette année son 10e anniversaire. Cette contribution nous permettra de souligner cet anniversaire et de proposer une programmation des plus diversifiées. »

- René Légère, directeur général, Centre culturel Aberdeen

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 67,3 millions de dollars sur cinq ans pour les projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une partie de cet investissement est dédiée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels.

Le programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Centre culturel Aberdeen est un organisme sans but lucratif situé à Moncton. Depuis plus de 30 ans, ce centre communautaire multidisciplinaire de création et de production accueille de nombreux organismes acadiens à vocation artistique, culturelle ou éducative. De plus, il est l'un des principaux lieux de rencontre et d'épanouissement de la communauté acadienne et francophone vivant en situation minoritaire à Moncton.

