MONCTON, NB, le 27 juill. 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris des aînés, en leur offrant du soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. À mesure que la pandémie s'atténue au Canada, le gouvernement continuera d'appuyer les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et leur donnent l'occasion de demeurer actifs et engagés dans leur communauté.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un investissement de 185 910 dollars afin de financer huit projets communautaires devant apporter du soutien à des aînés à Moncton, à Riverview et à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Dans le budget de 2022, le gouvernement proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, à l'élargissement du PNHA afin de financer davantage de projets qui visent à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur communauté.

La ministre a fait cette annonce lors de sa visite au Riverview Arts Centre Inc., à Riverview, au Nouveau‑Brunswick. Ce projet vise à mettre au point, de concert avec d'autres aînés, des séances de formation instructives afin de promouvoir la maîtrise du numérique et le bénévolat.

Dans le cadre de l'appel de propositions pour des projets communautaires du PNHA de 2021-2022, les organismes ont été invités à demander un financement pour soutenir les priorités nationales suivantes, qui reflètent les enjeux et les priorités des aînés pendant la relance post-pandémie :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance des aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

aider les aînés à vieillir chez eux.

Suivant un processus de demande simplifié, les organismes ont soumis des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur communauté.

Citations

« En soutenant ces importants projets, le gouvernement prend des mesures en vue de s'assurer que les aînés sont engagés dans leur communauté et restent actifs. En procurant aux aînés l'occasion de tirer profit de la qualité de vie qu'offre leur communauté et d'y contribuer, nous leur donnons de l'autonomie et nous contribuons à leur bien-être général. Ensemble, nous pouvons manifester aux aînés la reconnaissance, le respect et l'admiration qu'ils méritent. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Je suis heureuse de voir que des investissements s'adressent aux aînés du Nouveau-Brunswick. Ces initiatives inciteront les aînés à apporter une plus grande contribution au sein de leur communauté, en plus d'accroître leur bien-être sur le plan social. J'ai très hâte de constater les résultats de ce financement et les bienfaits qu'il procurera aux aînés. »

- La ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor

« Nous sommes reconnaissants de recevoir notamment des fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada pour poursuivre le travail novateur du programme Seniors Connect du Riverview Arts Centre. Notre programme s'est avéré très significatif pour les aînés. On nous a dit que l'une de nos activités a été, pour un aîné, sa plus belle journée! En fait, c'est le travail le plus valorisant que j'ai eu à accomplir au cours de ma carrière. Je constate par moi-même l'incidence positive de nos activités sur le bien‑être des aînés. Ces derniers établissent des liens et socialisent au sein de la collectivité de diverses façons, que ce soit en faisant du bénévolat, en lisant des histoires aux enfants, en animant un dîner‑conférence ou en regardant l'une de nos prestations en direct à partir d'un établissement de soins de longue durée. »

- La directrice générale du Riverview Arts Centre Inc., Julie Hopkins

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.





. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés.





Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités de l'ensemble du Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.





, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA soutiennent des activités qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur communauté et qui répondent à un ou à plusieurs des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, soutenir la participation sociale, et fournir une aide à l'immobilisation.





Chaque année, les organismes sont invités à soumettre une demande de financement du PNHA pour des projets communautaires grâce à un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui a été lancé le 23 novembre 2021 et a pris fin le 21 décembre 2021.





a pris fin le 21 décembre 2021. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 dollars en subventions.

Document connexe

Document d'information - Financement du Canada pour des projets au Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

