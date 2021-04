WINNIPEG, MB, le 6 avril 2021 /CNW/ - Si la pandémie a durement frappé tout le monde, les aînés en ont encore davantage souffert. Ils ont aidé à bâtir ce pays que nous aimons et connaissons, aussi le gouvernement du Canada est-il déterminé à réduire leur isolement social en cette période difficile.

Aujourd'hui, le représentant spécial des Prairies et député de Winnipeg-Sud-Centre Jim Carr, au nom de la ministre des Aînés, Deb Schulte, a annoncé une aide supplémentaire de 97 000 dollars pour la poursuite du projet « Tri-City Project to Engage 2SLGBTQ+ Older Adults ». Sous la direction du Rainbow Resource Centre, le projet aidera les aînés LGBTQ2 de Winnipeg, de Saskatoon et d'Edmonton à rester en contact avec leur communauté et à demeurer en sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Les fonds proviennent du volet pancanadien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Le Rainbow Resource Centre utilisera ces fonds supplémentaires pour entrer en contact avec les aînés LGBTQ2 afin de contrer et de prévenir l'isolement social et de promouvoir l'inclusion sociale. Vu que l'organisme exerce désormais ses activités en ligne plutôt qu'en personne, ce financement aidera les trois communautés à offrir des programmes et des services virtuels adaptés afin d'accroître les liens sociaux chez les aînés LGBTQ2, aussi bien localement que dans la grande communauté de l'arc-en-ciel, ce qui leur permettra d'améliorer la santé mentale et physique et le bien-être des aînés.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des projets qui améliorent le bien-être et la qualité de vie des aînés canadiens.

« Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit et que nous visualisons l'avenir, le gouvernement du Canada est déterminé à aider les aînés, afin qu'ils puissent se connecter à leur collectivité et s'y impliquer, tout en restant en sécurité. Nous sommes fiers de nous associer au Rainbow Resource Centre pour la réalisation de projets qui visent à améliorer l'inclusion sociale et le bien-être des aînés dans l'Ouest canadien. »

- Le représentant spécial des Prairies et député de Winnipeg-Sud-Centre, Jim Carr

« La pandémie de COVID-19 a eu des effets majeurs sur les aînés. C'est pourquoi il importe que le gouvernement du Canada continue de les soutenir afin qu'ils puissent demeurer actifs dans leur communauté. En nous associant avec des organismes canadiens voués aux aînés, nous leur apportons le soutien qu'ils méritent. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« L'isolement social est une réalité silencieuse que vivent nombre d'aînés, en particulier ceux qui vivent seuls pendant la pandémie de COVID-19. Nous savons aussi que les aînés LGBTQ2 font face à des obstacles particuliers. Par l'entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le gouvernement du Canada appuie des organismes communautaires comme le Rainbow Resource Centre qui jouent un rôle essentiel pour briser l'isolement social, renforcer les liens sociaux et répondre aux besoins sociaux des aînés LGBTQ2. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« Le Rainbow Resource Centre et ses partenaires OUTSaskatoon et Edmonton Pride Seniors Group sont ravis de poursuivre leur association dans le cadre des projets pancanadiens du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Nous poursuivrons notre travail dans les trois villes pour lutter contre l'isolement social chez les aînés LGBTQ2S+ en leur offrant des programmes communautaires interactifs et en travaillant en équipe interprovinciale pour communiquer de bonnes pratiques, des idées et des tendances. La pandémie de COVID-19 a accru l'isolement social de tous et, ensemble, nous veillerons à ne pas laisser tomber les personnes qui ont lutté pour l'égalité et les droits des LGBTQ2S+ dans les années 1970 et 1980. »

- La directrice générale du Rainbow Resource Centre, Noreen Mian

Les aînés qui vivent isolés ont davantage recours aux hôpitaux et aux médicaments, tombent plus souvent et intègrent plus tôt les résidences pour personnes âgées.





Les aînés sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, il y aura 9,6 millions de personnes âgées au pays, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Selon les estimations du recensement, on compte environ 335 000 aînés LGBTQ2 autodéclarés au Canada .





. D'ici 2037, il y aura 9,6 millions de personnes âgées au pays, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Selon les estimations du recensement, on compte environ 335 000 aînés LGBTQ2 autodéclarés au . Le volet pancanadien du PNHA finance des projets novateurs qui ont d'importantes répercussions dans les communautés et des initiatives qui répondent aux besoins complexes des aînés.





Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars dans 76 projets communautaires LGBTQ2 partout au pays par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Le Fonds vise à consolider les organismes LGBTQ2 et à soutenir leur travail, qui est essentiel pour créer un Canada plus équitable et plus délibérément inclusif pour les membres des communautés LGBTQ2 de tous âges.

