Soutien à l'achat local et à l'autonomie alimentaire - Plus de 6,2 M$ pour davantage d'aliments québécois dans les institutions publiques

QUÉBEC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme l'octroi d'une somme de plus de 6,2 millions de dollars à quatre organismes pour augmenter l'offre d'aliments québécois dans les institutions publiques. Il annonce également la réalisation de projets visant à bonifier l'offre de produits locaux dans 110 écoles. Ce soutien s'inscrit dans le cadre de la toute première Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ).

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle, à Laval, en marge de la 6e édition de l'événement Les institutions mangent local!, organisé par Aliments du Québec.

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec reçoit 4,35 millions de dollars pour la poursuite du déploiement d'un service gratuit d'accompagnement en approvisionnement local à l'intention des institutions publiques visées. Ce partenariat permettra également le développement d'un outil numérique pour suivre l'évolution de la part d'aliments locaux dans les institutions publiques.

Une somme de 900 000 $ permet la poursuite du partenariat gouvernemental avec le Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec (RTCBQ). Ce partenariat vise à rapprocher les fournisseurs de produits québécois des établissements.

Le Centre HUMAMI, filiale de Cintech agroalimentaire, bénéficie d'une somme additionnelle de 750 000 $. Il peut ainsi accompagner 30 entreprises de transformation alimentaire supplémentaires qui souhaitent adapter leur offre de produits aux besoins et à la réalité du milieu institutionnel.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a également conclu un partenariat avec le Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal, qui comprend une aide financière de 245 000 $, afin de favoriser les occasions d'affaires entre les fournisseurs d'aliments locaux et les acheteurs institutionnels à l'échelle du Québec. L'entente prévoit aussi la mise sur pied d'un réseau de distribution vers le marché institutionnel pour les PME en transformation alimentaire. Rappelons que ce pôle de distribution a reçu un appui de 110 000 $ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à la suite d'un appel de projets lancé à l'automne 2023 dans le cadre de l'Initiative pour l'achat local, qui vise à promouvoir l'achat local partout au Québec. Ce projet permet de favoriser la part d'intrants en provenance du Québec en vue d'assurer un approvisionnement constant et fiable auprès des institutions.

« La SNAAQ, c'est l'engagement de votre gouvernement à accroître l'offre d'aliments locaux dans nos institutions publiques, au bénéfice de tous les Québécois. Je suis très heureux de l'enthousiasme marqué de nos écoles, de nos centres intégrés de santé et de services sociaux et de nos hôpitaux envers l'achat local. Les choix ainsi effectués créent un effet de levier important pour le développement économique du Québec et pour notre autonomie alimentaire. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous allons continuer d'accompagner nos institutions et poursuivre le travail pour que nos produits prennent de plus en plus de place! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le projet de l'école secondaire s'inscrit en droite ligne avec les orientations de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Cette mise en commun des efforts permet d'offrir aux élèves des repas de qualité et une éducation alimentaire enrichie. Tout le monde est gagnant de cet effort collectif : les producteurs, les transformateurs, les institutions et, surtout, les consommateurs. Car au-delà des considérations financières, on contribue à améliorer la santé des Québécois et des Québécoises. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Avec cet investissement, on renforce encore une fois notre soutien à l'achat local et à l'autonomie alimentaire. C'est gagnant autant pour les consommateurs qui peuvent profiter de produits frais et de qualité que pour nos entreprises qui se font connaître et mettent de l'avant leur savoir-faire. Cela permet de bâtir une économie plus forte et résiliente pour le Québec, tout en offrant à nos institutions, notamment nos écoles des aliments qui nourrissent le corps et l'esprit. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

Faits saillants

La concession alimentaire Compass présente à l'école Curé-Antoine-Labelle a adhéré au programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu - Institution. Il s'agit d'ailleurs de l'une des premières concessions alimentaires à adhérer à ce programme depuis ses débuts en 2016.

Grâce au soutien financier accordé par M361, l'école Curé-Antoine-Labelle réalise un projet de bonification de son comptoir à nouilles ramen à partir d'aliments québécois, dans le but d'offrir des soupes et des collations saines à des prix raisonnables et en impliquant les élèves du parcours de formation axée sur l'emploi.

Les 110 écoles annoncées s'ajoutent à celles financées par M361 en 2021-2022, ce qui porte le nombre total d'écoles soutenues à 167. Ces initiatives sont issues de l'appel de projets Pour des aliments locaux dans nos écoles de l'organisme, qui a bénéficié d'une aide financière gouvernementale. Cet appel de projets avait pour objectif de stimuler l'approvisionnement en aliments québécois qui favorisent une alimentation nutritive, locale et durable dans les établissements scolaires publics et, par le fait même, de faciliter l'accès à ces aliments. Ce soutien financier est rendu possible grâce à l'enveloppe budgétaire consacrée à la mise en œuvre de la Politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux.

de l'organisme, qui a bénéficié d'une aide financière gouvernementale. Cet appel de projets avait pour objectif de stimuler l'approvisionnement en aliments québécois qui favorisent une alimentation nutritive, locale et durable dans les établissements scolaires publics et, par le fait même, de faciliter l'accès à ces aliments. Ce soutien financier est rendu possible grâce à l'enveloppe budgétaire consacrée à la mise en œuvre de la Politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les aides financières annoncées portent à plus de 23,6 millions de dollars les investissements qui appuient la mise en œuvre de la SNAAQ de 2020 à 2026. Il importe également de mentionner les autres organismes partenaires qui collaborent étroitement à l'atteinte des objectifs de la SNAAQ : Aliments du Québec et l'Association des producteurs maraîchers du Québec.

Il convient également de mentionner la contribution de l'Association des producteurs maraîchers du Québec à titre de partenaire de la SNAAQ pour développer des moyens d'accroître la part de marché des légumes du Québec dans le marché institutionnel, notamment par la valorisation des légumes frais conditionnés, la réalisation de tests sensoriels, l'élaboration de recettes et de matériel promotionnel ainsi que l'organisation d'ateliers avec les chefs du milieu institutionnel, en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Les institutions mangent local! est une initiative du programme Aliments du Québec au menu - Institution, mis sur pied par Aliments du Québec et Équiterre, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et en collaboration avec le Défi je mange local, porté par le RTCBQ. Du 23 au 29 septembre 2024, toutes les institutions de la province étaient invitées à déployer des activités, petites ou grandes, afin de faire connaître à leurs usagers l'importance de découvrir, de cuisiner et de déguster les délicieux aliments du Québec.

Au 31 mars 2024, 92 % des établissements publics québécois visés s'étaient donné une cible ou avaient indiqué leur objectif en matière d'achat d'aliments québécois.

