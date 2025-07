Dépistage préventif pour les patientes et patients d'un oto-rhino-laryngologiste (ORL) et chirurgien cervico-facial

QUÉBEC, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Par mesure de précaution, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu'un dépistage préventif est offert à des patientes et patients du Dr Adi Yoskovitch qui auraient pu être exposés à un risque d'infections transmissibles par le sang lors de certaines interventions.

Le Dr Yoskovitch, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) et en chirurgie cervico-faciale, pratique depuis 2002. À la suite d'une plainte reçue auprès du Collège des médecins, qui a mené à une enquête de la Santé publique, des manquements et des pratiques non conformes liés au processus de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux ont été observés.

Le MSSS tient à préciser que le risque individuel d'avoir été contaminé par des virus transmis par le sang, tels que ceux de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du VIH, est considéré comme de faible à très faible.

Personnes visées par ce rappel

Un message public est donc lancé auprès de toutes les personnes ayant subi un examen par endoscopie (utilisation d'un tube flexible muni d'une caméra et d'une lumière à son extrémité dans un organe du corps humain) ou une chirurgie cervico-faciale (de la tête ou du cou)) par le Dr Adi Yoskovitch depuis 2002. La plupart des interventions ont été réalisées en cabinet privé. Une directive a été édictée pour que ces patientes et patients puissent effectuer un dépistage préventif (prélèvement sanguin) sans consultation médicale préalable.

Les personnes qui croient être concernées par cet appel populationnel sont invitées à prendre rendez-vous directement sur Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545. Une évaluation sera effectuée par une infirmière. Si cette évaluation confirme l'admissibilité au dépistage, un prélèvement sera fait dans un point de service local.

Faits saillants :

Si le résultat au dépistage s'avère anormal, la personne sera orientée vers une professionnelle ou un professionnel de la santé pour recevoir le suivi approprié.

Notons que dès que les faits ont été avérés, une ordonnance de santé publique a été délivrée envers le D r Yoskovitch afin de faire cesser ses pratiques risquées.

Les lieux de pratique déclarés au Collège des médecins du Québec par le Dr Yoskovitch peuvent être consultés sur Québec.ca.

Pour toute question relative à votre santé ou celle d'un proche, communiquez avec Info-Santé au 811.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]