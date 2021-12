Soutenir les travailleurs du secteur culturel de l'Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement du Canada accorde 50 000 dollars à la P.E.I. Arts Guild par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts

CHARLOTTETOWN, P.E.I., le 1er déc. 2021 /CNW/ - Sean Casey, député de Charlottetown, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un financement de 50 000 dollars à la P.E.I. Arts Guild. Cette somme aidera l'organisme à offrir des programmes et des spectacles en direct tout en soutenant les travailleurs du secteur local de la culture. M. Casey a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

Remis par l'entremise du volet Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public du Fonds du Canada pour la présentation des arts, le financement du gouvernement du Canada servira à soutenir une série de spectacles culturels variés. Il y aura notamment une comédie musicale bilingue produite par la communauté acadienne et francophone, une semaine de spectacles de danse célébrant la culture et la diversité des Caraïbes ainsi que trois spectacles d'humour. Les prestations auront lieu devant public dans le respect des protocoles de santé provinciaux liés à la COVID-19. Toutefois, l'organisme est prêt à offrir des spectacles virtuels si l'on doit modifier les lignes directrices.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer les travailleurs du secteur des arts et de la culture qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Le financement annoncé aujourd'hui aidera la P.E.I. Arts Guild à offrir des expériences artistiques et culturelles tout en respectant les mesures de santé publique. Nous sommes convaincus que les programmes, divers et inclusifs, de même que la salle de spectacle de premier ordre, rassembleront les membres de la communauté en leur offrant des expériences touchantes et inoubliables. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La PEI Arts Guild offre un éventail de programmes excellents à l'année. Ce financement l'aidera à traverser les mois d'hiver. La guilde contribue grandement au dynamisme du centre-ville, et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui soutient les à Charlottetown. »

− Sean Casey, député de Charlottetown

Les faits en bref

La P.E.I. Arts Guild est un organisme de bienfaisance enregistré ainsi qu'un carrefour artistique et culturel dont le mandat provincial consiste à soutenir les artistes nouveaux, émergents et professionnels. L'organisme appuie également les industries créatives et les organismes communautaires en offrant des subventions, du mentorat, de la formation et des occasions de perfectionnement professionnel.

La P.E.I. Arts Guild dispose d'une salle de spectacle de 140 places où sont offertes des productions à l'année, de même que d'une galerie d'art publique qui accueille des expositions communautaires et des expositions payées par les artistes. Elle offre des locaux de répétition aux artistes de même que des occasions de réseautage et de promotion aux artistes, au public et au secteur de la culture de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Le Fonds comprend deux principaux volets : Soutien à la programmation et Soutien au développement. Le volet Soutien à la programmation, quant à lui, compte deux composantes : Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels et Organismes d'appui à la diffusion.

Le Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public vise à aider les secteurs des arts et de la culture à embaucher sans tarder des artistes et des travailleurs culturels. Il s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement fédéral destinés à aider la population et les entreprises canadiennes à surmonter l'incidence de la pandémie de COVID-19 ainsi qu'à offrir des expériences artistiques et culturelles aux Canadiens et Canadiennes, en personne et virtuellement, pendant que des restrictions sur les rassemblements et les voyages demeurent en vigueur au pays.

Au Canada atlantique, le Fonds permet de soutenir 58 projets dont la valeur totale s'élève à 2,6 millions de dollars.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public

The Guild (theguildpei.com)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca