Le gouvernement du Canada soutient la création du Bridgeworks Community Space pour les groupes d'artistes et les interprètes de la région

HAMILTON, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels afin d'améliorer l'accès aux arts et au patrimoine.

L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, et Bob Bratina, député de Hamilton-Est−Stoney Creek, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada octroyait une somme de 206 679 dollars à Supercrawl Productions pour financer l'avancement du projet Bridgeworks Community Space. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Accordée grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme permettra de rénover et d'équiper un bâtiment appartenant à la municipalité, et d'en faire un nouvel espace communautaire pour offrir des prestations musicales et artistiques en tous genres. Ce sera un endroit où les artistes professionnels, les groupes communautaires et les organismes culturels pourront répéter et présenter des spectacles.

Ce nouvel espace culturel polyvalent pourra accueillir 500 personnes et il améliorera l'accès à la culture et aux arts au centre-ville de Hamilton.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que, durant cette année difficile pour les institutions culturelles, il est plus important que jamais de leur accorder des fonds et d'investir dans leur infrastructure. Nous sommes fiers de financer le Bridgeworks Community Space, un espace de création de pointe où des artistes pourront répéter et offrir des prestations ainsi que faire valoir leur talent. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement important dans la scène culturelle de notre communauté. Bridgeworks aidera les artistes émergents de Hamilton à développer leur public et donnera aux résidents de Hamilton un espace abordable pour approfondir leurs expériences culturelles. Cet investissement permettra à plus de résidents et de visiteurs de profiter de la scène artistique et culturelle florissante de notre région, et j'en suis très heureuse. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Supercrawl est devenu une institution qui fait revenir des milliers de résidents et de visiteurs au centre-ville de Hamilton tout en mettant en valeur la croissance que nous avons connue au cours de la dernière décennie. Cet investissement dans l'espace communautaire est bien mérité pour Tim Potocic et son équipe, qui ont contribué à revitaliser la mosaïque culturelle de notre ville! »

- Bob Bratina, député de Hamilton-Est−Stoney Creek

« Supercrawl est ravi d'être bénéficiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Nous travaillons à un projet local visant à offrir à la communauté de Hamilton un bel espace communautaire pour des spectacles. Cet investissement nous permettra de réaliser notre rêve. »

- Tim Potocic, directeur, Productions Supercrawl

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative, y compris les pôles de création. Le Fonds sert à financer des projets de rénovation et de construction, l'achat d'équipement spécialisé ainsi que la réalisation d'études de faisabilité pour les espaces culturels. Depuis sa création en 2001, il a permis de soutenir plus de 1 000 projets, dont des locaux destinés aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales, aux expositions patrimoniales et aux centres créatifs.

Le bâtiment qui abritera le Bridgeworks Community Space a cessé de servir d'atelier de menuiserie aux Travaux publics de la Ville de Hamilton en 2016. Il a été vidé en 2017, puis de légères rénovations ont été effectuées par la Ville en 2018.

Fondées en 2011, Supercrawl Productions est un organisme sans but lucratif dont l'objectif est de favoriser de belles expériences de découverte des arts et de la culture, de relier des communautés entre elles et de faire briller les créateurs nouveaux et locaux, aux côtés de leurs pairs connus de la province, du pays et d'autres régions du monde. Depuis 2013-2014, Supercrawl Productions a reçu de Patrimoine canadien plus de 1,2 million de dollars, dont une partie provient du Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Supercrawl Productions (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca