TORONTO, le 22 déc. 2020 /CNW/ - Les aînés du Canada sont un facteur déterminant de l'augmentation importante de l'utilisation des services bancaires mobiles et numériques. Selon les dernières statistiques de RBC, ils sont de plus en plus nombreux à effectuer des télévirements, à payer en ligne et à utiliser les services bancaires mobiles.

Depuis l'automne 2019, les personnes âgées de 70 ans et plus ont été particulièrement nombreuses à utiliser l'appli Mobile RBC pour leurs besoins bancaires. Plus de 65 % des nouveaux utilisateurs des services bancaires numériques de ce groupe d'âge choisissent les services mobiles comme mode de prestation principal. Parallèlement, les personnes de 60 ans et plus sont en grande partie responsables de l'augmentation de 101 % des télévirements et de 46 % des paiements numériques.

Bien que la montée en flèche de l'adoption du numérique en 2020 soit largement attribuable à la distanciation physique engendrée par la pandémie, RBC s'attend à ce que les aînés continuent d'utiliser les options de services bancaires à distance après la crise.

« Nous constatons que les services mobiles et numériques inspirent une bien plus grande confiance chez les aînés que l'an dernier, même chez les personnes les plus réticentes au départ, explique Rick Lowes, vice-président, Stratégie de retraite.

La réaction d'un client âgé à qui l'un de nos conseillers a montré à quel point il était facile de payer une facture en ligne est sans doute l'un de mes exemples préférés, ajoute M. Lowes. Son commentaire est éloquent : "Je lutte contre ÇA depuis 10 ans ?" Et avant même que l'appel avec le conseiller RBC soit terminé, le client avait payé deux autres factures en ligne. »

RBC prend des nouvelles des aînés

Dans le cadre du programme Contact RBC, les conseillers continuent de communiquer de façon proactive avec les clients, dont plus d'un million d'aînés, pour connaître leurs besoins financiers et les aider à utiliser les services bancaires numériques. Les conseillers vérifient également l'incidence de la pandémie sur le régime de retraite des aînés, dans le but de veiller à leur bien-être financier. Des rendez-vous vidéo sont également offerts pour montrer aux personnes âgées, étape par étape, comment utiliser les options bancaires mobiles et en ligne. De plus, le personnel des télécentres et des succursales de RBC continue d'offrir un service prioritaire aux aînés.

« Nous voulons nous assurer que les aînés savent comment les fonctions numériques - comme MonConseiller et les services bancaires mobiles ou en ligne - peuvent les aider à accéder facilement et en toute sécurité à leur argent, à répondre à leurs besoins financiers et à prendre des décisions éclairées, précise M. Lowes. Il est important pour eux d'avoir l'heure juste sur leur situation à long terme et de savoir ce qu'ils peuvent faire pour corriger le tir dans le contexte actuel. »

RBC et le nouveau Code de conduite envers les aînés du gouvernement fédéral

Plusieurs principes du Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés (« Code de conduite envers les aînés ») entreront en vigueur le 1er janvier 2021 pour guider les banques dans la prestation de produits et services bancaires aux aînés du Canada.

RBC a agi bien avant la date limite en revoyant et en renforçant ses ressources à l'appui des aînés. La banque a notamment :

mis à jour ses cours de formation sur les procurations, la prévention des fraudes et l'exploitation financière et en a fait une exigence annuelle pour ses employés de première ligne ;

procédé à un remaniement complet des ressources de sa page Web Centre-ressource des aînés RBC et créé un nouveau site interne de ressources pour les conseillers RBC qui travaillent avec les aînés.

« Nous appuyons pleinement l'objectif du Code de conduite envers les aînés. Nous avons agi rapidement afin de nous conformer au code - et plus encore, mentionne M. Lowes, qui dirige la réponse de RBC au code. Le code souligne l'importance d'offrir aux aînés les conseils et les services financiers dont ils ont besoin pour profiter du mode de vie qu'ils ont mis tant d'efforts à bâtir. »

Centre-ressource des aînés RBC

Ce site de ressources complet, conçu expressément pour les personnes âgées, comprend une série de tutoriels vidéo ainsi que des marches à suivre détaillées montrant à quel point il est facile et sécuritaire, par RBC Banque en direct et l'application Mobile RBC, de consulter des relevés, de payer des factures, de déposer des chèques et d'envoyer de l'argent, le tout dans le confort de son foyer. Le site contient également des conseils pour bien se protéger en ligne et des renseignements sur les dernières cyberescroqueries. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le Centre-ressource RBC pour les aînés.

MonConseiller RBC

En décembre 2020, plus de 2,2 millions de Canadiens - dont quelque 417 000 âgés de 60 ans et plus - comptent un plan personnalisé pour leurs finances par l'entremise de MonConseiller, une exclusivité de RBC. Ce service gratuit de conseils en ligne offre aux clients de RBC une approche hybride qui allie le numérique et le contact humain. MonConseiller offre aux clients un accès en tout temps et en temps réel à leurs finances sur des écrans interactifs, y compris une vue complète de leur plan personnalisé, de leurs liquidités et de leurs objectifs. Les clients peuvent prendre des décisions financières éclairées grâce à des scénarios interactifs qui les aident à voir les répercussions potentielles de décisions financières à court terme sur les résultats visés à long terme. MonConseiller permet aussi aux clients de communiquer plus facilement avec un conseiller RBC de leur collectivité pour obtenir les conseils dont ils ont besoin au moment opportun, par vidéo en direct, par téléphone ou en succursale. Lancé en 2017, MonConseiller est l'un des principaux moyens qu'utilise RBC pour donner des conseils par voie numérique à ses clients. Vous trouverez des renseignements supplémentaires ici .

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent en œuvre leur imagination et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

