L'organisme bénéficiera d'une aide financière de 7,5 M$ afin de contribuer à la transition verte de l'économie du Québec.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Depuis 2000, le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) appuie et soutient financièrement les actions concrètes des entreprises qui veulent faire progresser le développement durable au Québec. Ces entreprises cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 7 500 000 $ au FAQDD, coordonnateur du Fonds Écoleader. Cet appui lui permettra d'avancer le travail important qui est déjà au cœur de sa mission en plus d'améliorer la compétitivité et le bilan environnemental des entreprises du Québec. Le financement permettra concrètement au FAQDD d'accompagner au moins 200 entreprises, qui pourront bénéficier d'aide professionnelle dans la mise en œuvre de leur plan d'action en développement durable.

Le soutien du gouvernement lui permettra d'accompagner les entreprises dans l'implantation de pratiques d'affaires écoresponsables et de technologies propres. Cette aide favorisera leur passage à l'action en finançant un accompagnement plus soutenu dans l'implantation de mesures écoresponsables. Une entreprise ayant déjà ciblé une technologie propre ou ayant en main un plan d'action en développement durable pourrait bénéficier des services d'un expert afin de cheminer jusqu'à la pleine adoption des solutions.

Une économie durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada a mis en place des programmes et services adaptés pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est en collaborant avec des organismes comme le FAQDD que le gouvernement aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Les entreprises québécoises sont innovantes et ambitieuses. Elles sont prêtes à relever les défis d'aujourd'hui en proposant des solutions innovantes. Nous devons les aider dans leur travail à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie le Fonds d'action québécois pour le développement durable pour un projet qui lui permettra d'accompagner davantage les PME dans leurs efforts pour réduire leur empreinte environnementale tout en augmentant leur compétitivité. C'est comme ça qu'on va faire avancer le développement durable ici au Québec et renforcer notre économie. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Depuis 2019, le Fonds Écoleader aide les entreprises québécoises, notamment les PME, à accéder à l'expertise nécessaire pour amorcer leur passage à l'action en écoresponsabilité. L'appui de DEC nous permet de développer, à partir d'une formule éprouvée, une nouvelle offre de service pour aider les entreprises à aller plus loin dans l'implantation de pratiques d'affaires écoresponsables et de technologies propres. Nous remercions DEC de nous accorder sa confiance pour déployer cette initiative structurante. »

Nicolas Girard, directeur général, Fonds d'action québécois pour le développement durable

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.





Le Fonds Écoleader a été créé par le gouvernement du Québec en 2018. Il est coordonné par le FAQDD, qui bénéficie du soutien de DEC afin d'assurer sa mise en œuvre.

