L'appui financier du gouvernement du Canada contribuera à éliminer les obstacles à la participation sportive de la communauté 2ELGBTQI+ dans la région de Waterloo

KITCHENER, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à édifier des communautés plus fortes et plus saines partout au pays. Le sport joue un rôle important à cet égard, car il renforce l'estime de soi et les compétences en leadership tout en permettant aux gens de s'épanouir physiquement, émotivement et socialement. Le sport est également un outil puissant d'intégration, mais certains membres de la communauté 2ELGBTQI+ ne se sentent pas à l'aise ou en sécurité lorsqu'elles ou ils font du sport.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé un appui financier pouvant atteindre 90 000 dollars à SPECTRUM, l'organisme de la communauté 2ELGBTQI+ de la région de Waterloo. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Les fonds proviennent de l'Initiative d'innovation du Programme de soutien au sport du gouvernement du Canada.

Dans le cadre de son projet 2SLGBTQI+ Sports in Waterloo Region, SPECTRUM mettra à l'essai un modèle de jeux multisports et d'équipe pour accroître la participation sportive chez les personnes qui se butent à des obstacles à la participation sportive. Il étudiera également la relation fructueuse entre le gouvernement local et SPECTRUM afin de déterminer comment ce modèle peut réduire les obstacles à l'inclusion chez d'autres groupes en quête d'équité ailleurs au Canada.

« L'une des priorités de notre gouvernement est d'aider la population canadienne à adopter un mode de vie plus sain. Nous savons qu'il existe encore aujourd'hui des obstacles majeurs à la pratique du sport. Pour les éliminer, nous devons innover et trouver des solutions durables. C'est pourquoi nous investissons dans des organismes comme SPECTRUM, qui visent à édifier une communauté plus forte et plus saine. Ensemble, nous rendrons le sport plus inclusif, plus équitable et plus accessible au Canada. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets innovateurs comme celui-ci, qui créent un environnement optimal pour que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent faire du sport, qu'importent leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Je félicite SPECTRUM, l'organisme de la communauté 2ELGBTQI+ de la région de Waterloo, qui veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« SPECTRUM remercie Sport Canada de lui avoir permis de développer ce partenariat unique avec la Ville de Kitchener et de travailler avec des chercheurs de l'Université Wilfrid Laurier pour évaluer le succès du projet. De tels projets nous aident à travailler à notre vision d'une communauté inclusive où toutes les personnes 2ELGBTQI+ sont accueillies, célébrées et soutenues dans leur authenticité. »

- Scott Williams, directeur général, SPECTRUM

L'Initiative d'innovation aide les organismes admissibles à mettre à l'essai des démarches sportives novatrices de qualité, qui peuvent être nouvelles ou modifiées, afin d'atteindre les objectifs de la Politique canadienne du sport. On vise ainsi à élaborer des solutions fondées sur des preuves qui peuvent être appliquées à l'échelle nationale.

Le Programme de soutien au sport appuie le développement du système sportif canadien. Des fonds sont versés aux organismes admissibles qui offrent des programmes axés sur les objectifs de la Politique canadienne du sport.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif canadien. Il soutient la participation et l'excellence sportives par l'entremise de politiques et de programmes fédéraux.

