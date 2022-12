HALIFAX, NS, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et égale de toutes les femmes et de toutes les filles, ce qui est essentiel à la croissance économique et à la prospérité du Canada. C'est pourquoi Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) facilite la recherche d'emploi des nouvelles arrivantes racisées en leur offrant le soutien et les services dont elles ont besoin pour réussir.

Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, a annoncé l'intention du gouvernement du Canada de renouveler jusqu'à 5,8 millions de dollars en financement jusqu'en 2025 pour 10 projets soutenus dans le cadre de l'initiative pilote sur les nouvelles arrivantes racisées. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et s'ajoute aux 15 millions de dollars sur 2 ans qui ont été attribués dans le budget de 2021 au prolongement du soutien à cette initiative pilote.

L'initiative pilote sur les nouvelles arrivantes racisées d'IRCC soutient la prestation de services d'établissement ciblés liés à l'emploi, y compris les stages, le mentorat et l'orientation professionnelle. Elle vise à aider les nouvelles arrivantes racisées à trouver du travail gratifiant au Canada et à progresser dans leur carrière. L'initiative pilote soutient les organisations qui offrent des programmes conçus de façon à amoindrir les obstacles auxquels sont confrontées les nouvelles arrivantes racisées, comme la discrimination fondée sur le sexe et la race, l'instabilité d'emploi et le manque de services de garde d'enfants abordables.

Dans le cadre de l'annonce, Lena Metlege Diab a visité MetroWorks, une organisation d'Halifax qui a créé le programme de préparation à l'emploi Deep Roots. Grâce à ce programme, les participantes acquièrent une expérience de travail pratique et perfectionnent leurs compétences et leurs capacités dans un contexte de travail canadien, tout en étant soutenues par une formation préparatoire à l'emploi, des ateliers liés à l'emploi et des conseils en matière d'emploi en vue d'éliminer les obstacles à la recherche d'un emploi.

Le gouvernement du Canada continue également de travailler en collaboration avec des organisations de partout au Canada qui se consacrent à mettre fin à la violence sexiste pour tous les nouveaux arrivants. Pour soutenir cet objectif, le projet de Stratégie de règlement de la violence fondée sur le sexe a été créé. Il s'agit d'un partenariat coordonné unique entre les secteurs de l'établissement et de la lutte contre la violence qui travaille sur la prévention de la violence sexiste en facilitant la prise de mesures, la sensibilisation et la collaboration multisectorielle. Le projet renforce les capacités des travailleurs de première ligne du secteur de l'établissement afin de leur permettre de répondre efficacement à la violence sexiste et offre des services améliorés aux nouveaux arrivants et aux réfugiés en leur fournissant des renseignements, de la formation et des ressources adaptées à la violence sexiste. Au cours des 4 prochaines années, le projet continuera à mettre en place une base commune de connaissances sur la violence sexiste dans le secteur de l'établissement tout en offrant un modèle prometteur de programmes de prévention de la violence sexiste qui tient compte des traumatismes pour les clientes qui accèdent aux services, y compris celles habitant de petites villes ou des zones rurales.

« Les nouvelles arrivantes racisées font face à des défis importants pour entrer sur le marché du travail. Il ne s'agit pas seulement d'offrir des emplois aux femmes, mais également de leur donner un sentiment de dignité et d'appartenance. Un tel soutien est intégré au travail que le gouvernement du Canada fait pour prévenir et mettre fin à la violence sexiste en veillant à ce que l'égalité des sexes soit soutenue dans tous les secteurs. L'égalité des sexes au Canada s'applique à toutes les femmes. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« C'est un plaisir de visiter à nouveau MetroWorks pour en apprendre plus sur son programme Deep Roots, qui aide les nouvelles arrivantes à acquérir des compétences, à se préparer à l'emploi et à trouver une carrière enrichissante au Canada. Nous savons qu'il y a des obstacles à surmonter pour s'assurer que tous les immigrants peuvent travailler dans des emplois qui correspondent à leurs compétences et à leur expérience. Les programmes financés par le Programme pilote pour les nouvelles arrivantes racisées offrent des mesures importantes pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et la race. Je suis fière que le gouvernement du Canada soit partenaire de ce travail. »

- Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest

« Nous sommes extrêmement heureux que le gouvernement du Canada appuie notre travail auprès des nouvelles arrivantes racisées. Nous avons constaté une croissance phénoménale des compétences, de la confiance et de l'autonomie des femmes participant au programme Deep Roots. Leurs liens dans les communautés et leurs contributions au marché du travail de la Nouvelle-Écosse se renforcent à mesure qu'elles progressent dans le programme. Nous sommes très fiers du travail des femmes et du rôle de MetroWorks dans leur cheminement. »

- Dave Rideout, président et chef de la direction de la MetroWorks Employment Association

Le Programme pilote pour les nouvelles arrivantes racisées soutient un total de 21 projets, dont certains sont achevés.

La pandémie a considérablement exacerbé les obstacles qui existaient déjà sur le marché du travail - et a engendré de nouvelles difficultés - pour les nouvelles arrivantes racisées. Les données de l'Enquête sur la population active de janvier à juin 2021 montrent qu'un écart important persiste dans le taux de chômage entre les immigrantes récentes et les femmes nées au Canada (15,2 % contre 8,0 %).

Entre 2019 et 2022, les partenaires de la Stratégie de règlement de la violence fondée sur le sexe (l'Alliance canadienne du secteur de l'établissement des immigrants, la Ending Violence Association of Canada, l'Ontario Council of Agencies Serving Immigrants et le YMCA) ont effectué une analyse de l'environnement des mesures de soutien en matière de violence sexiste dans les secteurs de l'établissement et de la lutte contre la violence au Canada, ont organisé une série de webinaires, d'ateliers et de séances de formation, et ont lancé Bridges to Safety, un cours en ligne. Ils ont également publié une ressource sur la politique et le protocole en matière de violence sexiste, afin de former un cadre pour soutenir le personnel travaillant avec les nouveaux arrivants, les immigrants et les réfugiés.

Le Canada est le chef de file de plusieurs initiatives qui appuient l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. En tant que pays champion du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (PMM), le Canada s'est donné comme priorité d'encourager une approche sensible au genre dans la gestion des migrations. Compte tenu de l'impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur les femmes, en particulier les migrantes racisées, cet objectif devient encore plus important alors que nous poursuivons notre intervention en réponse à la pandémie et notre rétablissement. C'est pourquoi le Canada promeut activement la mise en œuvre adaptée au genre du PMM, entretient le dialogue dans ce contexte et s'est engagé à continuer de soutenir les activités de la Plateforme genre + migration, financée par le Canada, qui vise à aider les pays à offrir des programmes en matière d'immigration et d'intégration qui sont adaptés aux différences entre les sexes.

