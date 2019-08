Soutenir des projets culturels innovateurs et collectifs en Gaspésie

Le gouvernement du Canada appuie le développement d'une stratégie de marketing numérique participative du Musée de la Gaspésie

GASPÉ, QC, le 19 août 2019 /CNW/ - Le secteur culturel est une source d'inspiration et d'innovation au Canada. Notre gouvernement veille à ce que les institutions culturelles soient fortes et qu'elles enrichissent la vie des Canadiens.

C'est dans cet esprit que l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada d'appuyer le Musée de la Gaspésie dans le développement d'une stratégie de marketing numérique conjointe. Mme Lebouthillier a réaffirmé cet engagement au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordé par l'entremise du volet Initiatives stratégiques du Fonds du Canada pour l'investissement en culture, le financement de 330 500 dollars sur trois ans octroyé au Musée de la Gaspésie a permis de lancer une campagne de marketing en collaboration avec quatre autres musées gaspésiens (le Manoir Le Boutillier, le parc du Bourg de Pabos, le Site historique national Banc-de-Pêche-de-Paspébiac et le Musée acadien du Québec). Ces cinq musées, dont la programmation diffère grandement, se sont regroupés pour faire front commun afin d'informer les visiteurs que plusieurs musées peuvent être visités pendant leur séjour en Gaspésie. La campagne « Une Vraie Histoire » des 5 Musées gaspésiens incite les jeunes professionnels et les familles à visiter ces musées pour découvrir toute la richesse historique et muséale de la région.

« Notre gouvernement reconnaît que les arts et la culture créent des emplois et favorisent la croissance économique du pays. Les institutions culturelles, comme le Musée de la Gaspésie et ses partenaires, contribuent au dynamisme des communautés, tout en enrichissant la vie des Canadiens. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre soutien. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le gouvernement encourage l'innovation culturelle et soutient le rayonnement du patrimoine canadien. La campagne « La Vraie Histoire » permet au Musée de la Gaspésie et à ses partenaires de se distinguer et de mettre en valeur la culture et les arts de la Gaspésie. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Le soutien que nous a apporté le gouvernement du Canada dans la campagne « La Vraie Histoire » nous a permis d'accroître notre visibilité et nous a donné la chance de promouvoir la culture et le patrimoine gaspésiens auprès d'un nouveau public. »

- Mme Johanne Murray, directrice, Manoir Le Boutillier

Le volet Initiatives stratégiques du Fonds du Canada pour l'investissement en culture offre une aide financière pour appuyer des projets qui mobilisent plusieurs partenaires en vue d'aider les organismes artistiques et patrimoniaux à améliorer leurs pratiques d'affaires et à diversifier leurs revenus. Ce volet favorise également le partage des connaissances et des ressources.

Depuis le lancement du volet Initiatives stratégiques en 2010, le gouvernement du Canada a appuyé 101 projets pour un investissement total d'environ 30 millions de dollars.

Le Musée de la Gaspésie a pour mission de conserver, de mettre en valeur et de faire connaître le patrimoine et l'histoire de la Gaspésie aux résidents et aux visiteurs.

Le Musée de la Gaspésie fait partie de l'association des 5 Musées gaspésiens. Ensemble, ils élaborent des projets originaux pour promouvoir l'histoire de la Gaspésie et offrir aux visiteurs une expérience unique.

