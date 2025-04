Sommet de l'Est 2025 - Le travail se poursuit dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Fières de la mobilisation des acteurs métropolitains pour l'Est de Montréal, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et son adjointe gouvernementale à la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, font le bilan d'initiatives qui témoignent de l'importante action concertée du gouvernement du Québec pour répondre aux enjeux et aux besoins de ce territoire montréalais.

Bien qu'il reste du travail à faire, le Sommet de l'Est a permis aux intervenantes et intervenants du milieu de faire le point sur l'avancement de dossiers prioritaires pour ce secteur stratégique de la métropole.

5,3 M$ pour l'économie

L'entreprise de biotechnologie ExCellThera reçoit une aide financière de 5,3 millions de dollars du gouvernement du Québec pour commercialiser le Zemcelpro™, une technologie qui vise à traiter certains cancers du sang. Cette intervention confirme la volonté du gouvernement de soutenir l'innovation dans le secteur des sciences de la vie.





L'entreprise de biotechnologie ExCellThera reçoit une aide financière de 5,3 millions de dollars du gouvernement du Québec pour commercialiser le Zemcelpro™, une technologie qui vise à traiter certains cancers du sang. Cette intervention confirme la volonté du gouvernement de soutenir l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. 700 000 $ pour la culture

Culture Montréal obtient 700 000 $ pour le déploiement du projet Rives et Dérives, qui vise à dynamiser le développement socioéconomique et culturel de l'Est en vue d'en faire une destination touristique de choix. Le projet consiste en un parcours culturel et riverain de près de 60 kilomètres sur les berges du fleuve Saint-Laurent , s'insérant dans des quartiers de l'Est.





Culture Montréal obtient 700 000 $ pour le déploiement du projet Rives et Dérives, qui vise à dynamiser le développement socioéconomique et culturel de l'Est en vue d'en faire une destination touristique de choix. Le projet consiste en un parcours culturel et riverain de près de 60 kilomètres sur les berges du fleuve , s'insérant dans des quartiers de l'Est. 7,8 M$ pour les milieux de vie

Trois projets ont reçu du financement de la Mesure de l'Est de 23 millions de dollars :

Trois projets ont reçu du financement de la Mesure de l'Est de 23 millions de dollars : L'organisme Entremise se voit remettre une aide financière de 4 millions afin de requalifier l'ancien couvent des Franciscains; L'organisme Saint-Michel, quartier de l'innovation sociale obtient 2,5 millions pour la construction d'une maison communautaire multiétage qui aura pignon sur le boulevard Saint-Michel ; L'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se voit accorder une subvention de 1,35 million pour l'aménagement d'un parc multifonction.

40 M$ pour le transport collectif

La ligne verte accueillera bientôt des voitures MR-73 du métro, dont le remplacement est à prévoir d'ici la prochaine décennie. Ainsi, en plus de réaliser le prolongement tant attendu de la ligne bleue et du SRB Pie-IX, et de faire avancer le projet structurant de l'Est, nous franchissons une autre étape pour la mobilité. Ce sont près de 40 millions de dollars que le gouvernement investit pour le remplacement des voitures sur les lignes verte et jaune du métro.





La ligne verte accueillera bientôt des voitures MR-73 du métro, dont le remplacement est à prévoir d'ici la prochaine décennie. Ainsi, en plus de réaliser le prolongement tant attendu de la ligne bleue et du SRB Pie-IX, et de faire avancer le projet structurant de l'Est, nous franchissons une autre étape pour la mobilité. Ce sont près de 40 millions de dollars que le gouvernement investit pour le remplacement des voitures sur les lignes verte et jaune du métro. 2 M$ pour le tourisme hivernal

Tourisme Montréal bénéficie de 2 millions de dollars supplémentaires pour bonifier l'offre touristique hivernale dans la métropole. Cette somme stimule l'économie locale, en générant des retombées directes pour les hôteliers, restaurateurs et commerçants, tout en renforçant la position de Montréal comme destination touristique d'hiver attrayante.





Tourisme Montréal bénéficie de 2 millions de dollars supplémentaires pour bonifier l'offre touristique hivernale dans la métropole. Cette somme stimule l'économie locale, en générant des retombées directes pour les hôteliers, restaurateurs et commerçants, tout en renforçant la position de Montréal comme destination touristique d'hiver attrayante. 10 M$ pour le milieu communautaire

Afin de soutenir les organismes communautaires qui doivent composer avec une hausse de l'itinérance, le gouvernement du Québec attribue 10 millions de dollars à Centraide du Grand Montréal et à la Ville de Montréal.

Citations :

« Grâce à notre gouvernement, l'Est de Montréal connaît un tournant majeur ces dernières années, et les avancées ne s'arrêteront pas là. On s'est engagé à faire de l'Est un pôle économique et à développer son plein potentiel. Il reste du travail à faire, mais c'est tous ensemble que nous parviendrons à transformer ce territoire stratégique pour l'économie du Québec et de la métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Conscients que l'Est a trop longtemps été négligé par les précédents gouvernements, nous l'avons placé au centre de nos stratégies de développement économique. Déjà, nous réalisons le prolongement tant attendu de la ligne bleue et celui du SRB Pie-IX, nous faisons avancer le projet structurant de l'Est, nous avons implanté les populaires navettes fluviales et refaisons le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Et, aujourd'hui, j'ai annoncé un investissement de près de 40 millions pour permettre à la Société de transport de Montréal de mener une étude sur le remplacement éventuel des voitures sur les lignes verte et jaune du métro, qui est à prévoir d'ici la prochaine décennie. Encore de l'action et du concret! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Pour concrétiser notre vision pour l'Est, nous devons poursuivre le dialogue. Les projets que nous annonçons et les discussions de cette semaine sur l'avenir de l'Est ne sont que le début de ce que notre gouvernement propose pour ce territoire trop longtemps laissé pour compte. Nous gardons le cap pour la revitalisation pleine et entière de l'Est! »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Lutter contre l'itinérance, c'est avant tout soutenir ceux qui offrent aide et réconfort aux plus vulnérables. Avec ce partenariat, nous envoyons un message clair : la solidarité est au cœur de notre action, et nous ne laisserons personne derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« Il n'y a pas de plus grande preuve de notre engagement envers l'Est de Montréal que le chantier que nous avions sous les yeux. Le fait que le Sommet de l'Est se soit tenu au Stade olympique n'est pas anodin; c'est le cœur d'une transformation majeure que notre gouvernement a choisi d'assumer pleinement. Ce qu'on bâtit ici, ce n'est pas seulement une nouvelle toiture; c'est un levier économique, une relance concrète, et une affirmation claire que l'Est est au centre de nos priorités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur la revitalisation de l'Est de Montréal, visitez le www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/.

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook : facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

X : x.com/MAMHqc

Linkedin : linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; François Purcell, Directeur, Bureau de la députée d'Anjou-Louis-Riel, 514 493-9630, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746