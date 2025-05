OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de 15 millions de dollars en vue de la création de 470 possibilités d'emplois et de formations professionnelles pour les jeunes au Canada dans le secteur des ressources naturelles, notamment dans l'énergie, la foresterie, les mines, les sciences de la Terre et les technologies propres.

Par le biais du Programme de stages en sciences et en technologie (PSST) - Emplois verts, les employeurs du secteur des ressources naturelles peuvent faire des demandes de financement pour embaucher, former ou mentorer des jeunes de 15 à 30 ans pendant une période maximale de 12 mois. Le secteur pourra ainsi demeurer, dans l'avenir, une source de croissance et de prospérité économiques.

Le PSST - Emplois verts s'inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes à acquérir l'expérience et les compétences pratiques nécessaires pour réussir leur entrée sur le marché du travail.

Pour participer à titre de stagiaire ou d'employeur, visitez la page du PSST - Emplois verts afin de connaître la procédure à suivre.

Citations

« Les industries canadiennes du secteur des ressources naturelles ont besoin de jeunes talentueux et bien formés pour que le Canada puisse s'imposer comme une superpuissance énergétique et afficher l'économie la plus forte de tous les pays du G7 pendant des décennies. C'est grâce aux perspectives qu'ouvrent de tels emplois que le Canada est le meilleur pays au monde - où on veille à récompenser l'ardeur au travail, à disposer de bons emplois pour tous les Canadiens, à investir dans nos atouts naturels et à assurer notre souveraineté économique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il y a au Canada des talents de premier ordre et d'abondantes ressources naturelles. Les deux sont à l'honneur dans l'annonce que fait aujourd'hui le gouvernement fédéral au sujet d'emplois verts pour les jeunes. L'investissement de 15 millions de dollars annoncé créera des centaines d'emplois bien rémunérés en plus de développer nos infrastructures d'énergie verte et notre économie pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles

Quelques faits

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada , Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]