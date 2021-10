L'initiative mondiale soutient les efforts des banques dans la lutte contre les changements climatiques en harmonisant les activités de financement avec l'objectif zéro émission nette d'ici 2050

TORONTO, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, six des grandes banques canadiennes, soit BMO, CIBC, la Banque Nationale, RBC, la Banque Scotia et TD, ont annoncé ensemble leur engagement à se joindre à l'alliance bancaire Net Zéro (NZBA), une initiative sectorielle mondiale visant à accélérer et à soutenir la mise en œuvre d'efforts de lutte contre les changements climatiques.

Les six banques renforcent ainsi leur engagement à jouer un rôle de premier plan dans le financement de la transition climatique et à appuyer la collaboration entre les secteurs public et privé en vue d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Cette annonce représente en outre la progression des banques dans leur objectif commun de lutter contre les changements climatiques de manière inclusive. L'accent sera mis sur les façons d'aider les clients à concevoir puis à mettre en œuvre leurs propres transitions vers une économie à faibles émissions de carbone, en tenant compte des efforts complexes et interdépendants de nombreuses parties prenantes dans l'ensemble de l'économie.

De plus, cette approche est cohérente avec la participation des six banques au Conseil d'action en matière de finance durable du gouvernement fédéral, qui a pour but l'établissement d'un marché financier viable et efficace qui donnera confiance aux investisseurs au Canada, protégera la résilience du secteur financier canadien dans les années à venir et assurera la vigueur du Canada économique à long terme.

Conformément à l'Accord de Paris, BMO, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, RBC, la Banque Scotia et la Banque TD ont, au cours des dernières années, consacré des efforts considérables en vue de réduire les conséquences des changements climatiques par leurs activités d'exploitation et le financement des initiatives de développement durable d'entreprises et d'organisations. Chacune de ces institutions financières a pris des mesures afin de collaborer avec ses clients pour réduire les émissions de carbone, investir dans des projets d'énergie renouvelable et appuyer la finance durable.

« Une réorientation du système financier sera nécessaire pour assurer une transition équitable vers la carboneutralité tout en préservant la prospérité de l'économie canadienne, a déclaré Mark Carney, envoyé spécial de l'ONU et président de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Les banques canadiennes, en se joignant aux alliances NZBA et GFANZ, apportent leur grande expertise et de solides bilans pour appuyer les solutions en faveur de l'économie durable dont le Canada et le monde ont besoin. »

Pour en savoir plus sur les engagements et les initiatives de chaque banque en matière de climat, visitez les sites :

BMO : https://notre-impact.bmo.com/pratiques/changements-climatiques/



CIBC : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/environment.html



Banque Nationale du Canada : https://www.bnc.ca/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/bilan-social.html



RBC : https://www.rbc.com/climat



Banque Scotia : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact.html



TD : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance/

Pour en savoir plus sur l'alliance bancaire Net Zéro (Net-Zero Banking Alliance) et consulter la foire aux questions, allez à (page en anglais seulement) : https://www.unepfi.org/net-zero-banking/

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/NZBA-Frequently-Asked-Questions.pdf

SOURCE BMO Groupe Financier

Liens connexes

www.bmo.com