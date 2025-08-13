TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) -- Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'elle va procéder à la dissolution du Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC (les « Fonds ») le 28 novembre 2025 (la « Date de dissolution »), conformément aux objectifs de placement des Fonds.

À compter de maintenant, sauf dans certaines circonstances, l'achat de parts des Fonds (y compris de parts de série FNB) ne sera plus accepté. Les demandes de rachat de parts des Fonds seront acceptées jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution. Toute part toujours détenue par les porteurs de parts à la Date de dissolution sera assujettie à un rachat obligatoire.

Les parts de série FNB du Fonds d'obligations de première qualité 2025 CIBC (CBOE : CTBA) et du Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC (CBOE : CTUC. U) devraient être volontairement retirés de Cboe Canada Inc. (« Cboe ») à la demande de GAC, et les opérations devraient cesser après la fermeture du marché le 26 novembre 2025 ou vers cette date.

Avant la Date de dissolution, GAC vendra ou convertira, dans la mesure du possible, les actifs de chaque Fonds en espèces et, après avoir payé ou pris en charge adéquatement tous les passifs des Fonds, dès que possible après la Date de dissolution, distribuera les actifs nets de chaque Fonds au prorata entre les porteurs de parts inscrits auprès du Fonds applicable en fonction de la valeur liquidative par part de série.

GAC publiera un autre communiqué de presse à la Date de dissolution ou aux alentours de cette date confirmant l'évaluation finale des parts de série FNB des Fonds.

GAC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

