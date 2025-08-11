Des bourses d'un montant total de 100 000 $ seront accordées à dix entreprises détenues par des femmes qui répondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU).

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 août 2025.

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de la cinquième édition annuelle de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, une initiative visant à soutenir l'amélioration des finances des entreprises détenues par des femmes.

BMO s'engage à verser un total de 100 000 $ à dix entreprises canadiennes appartenant à des femmes qui peuvent démontrer qu'elles répondent à au moins deux des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU). Chaque bénéficiaire recevra 10 000 $, bénéficiera du soutien d'un conseiller, Services bancaires aux entreprises de BMO et aura accès à des ressources supplémentaires pour soutenir l'amélioration des finances de son entreprise. Ces ressources comprennent des ateliers, des séminaires et des événements organisés par BMO pour Elles, la possibilité d'adhérer à des organisations sélectionnées ou à des conseils consultatifs, un profil sur le site bmoforwomen.com/fr/, et un insigne de bénéficiaire du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 août 2025. Les bénéficiaires seront annoncées à l'automne 2025.

« Les entreprises détenues par des femmes ont un potentiel énorme pour stimuler l'innovation, créer des emplois et bâtir une économie plus résiliente et prospère, mais trop souvent, elles se heurtent à des obstacles qui les empêchent d'accéder aux investissements et aux ressources dont elles ont besoin pour se développer, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Services partagés Amérique du Nord, dirigeante promotrice de BMO pour Elles. Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes contribue à combler ces lacunes en fournissant un soutien financier ciblé et des conseils d'experts, permettant ainsi aux femmes entrepreneures d'améliorer leurs finances et d'avoir une incidence durable. »

« Les femmes entrepreneures sont des moteurs essentiels de l'innovation et de la croissance économique, mais elles continuent de se heurter à des obstacles particuliers pour accéder au capital, aux réseaux et au mentorat, a ajouté Emmy Babalola, associée chez Deloitte Canada. Deloitte est ravi de poursuivre son soutien au programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, qui offre aux femmes entrepreneures les bases nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises durables et influentes, capables de stimuler la croissance économique et l'autonomisation des collectivités. »

Inspiré par la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et par l'engagement de la Banque à doubler le soutien aux entreprises appartenant à des femmes, le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a été créé en 2020. Après cinq ans, le programme s'est étendu à un large éventail de secteurs et d'industries. Il a soutenu des entreprises détenues par des femmes en Amérique du Nord, offrant plus de 750 000 $ en bourses aux bénéficiaires du programme, et a mis les femmes en contact avec des conseillers d'affaires et un réseau professionnel dynamique.

BMO s'engage depuis longtemps à éliminer les obstacles afin de donner aux femmes le pouvoir d'agir, de promouvoir leur croissance et de favoriser l'inclusion sur le marché en répondant à leurs besoins uniques. Voici quelques initiatives dignes de mention :

Un engagement à augmenter le nombre d'entreprises détenues par des femmes que nous soutenons sur le territoire servi par la Banque au Canada. En date de 2023, BMO a soutenu plus de 146 000 entreprises détenues par des femmes au Canada, avec plus de 10 milliards de dollars en prêts.

BMO a créé des programmes destinés aux clientes, dont BMO pour Elles , qui se concentrent sur la croissance des entreprises appartenant à des femmes et donnent aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier.

, qui se concentrent sur la croissance des entreprises appartenant à des femmes et donnent aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier. BMO a collaboré avec 1871 (en anglais) au développement du programme WMNfintech. Depuis 2020, WMNfintech bâtit l'écosystème le plus puissant du secteur des technologies financières grâce à des commandites, à des ressources et à des renseignements personnalisés sur le marché qui ont contribué à amasser 50 millions de dollars en capital et à créer plus de 200 emplois, contribuant ainsi à la croissance économique et à l'innovation inclusive à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, consultez bmoforwomen.com/fr/.

À propos de BMO pour Elles

Officiellement lancé en 2016, le programme BMO pour Elles vise à renforcer l'autonomie des femmes d'affaires grâce à des ressources adaptées, au développement de la conscience communautaire et à un meilleur accès au capital. En plus du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, ce programme supervise un groupe national de défenseurs - des directeurs, Gestion relationnelle, Services bancaires aux grandes entreprises, Services bancaires aux entreprises, formés et engagés à travailler avec les femmes propriétaires d'entreprise et les entrepreneures. Cette équipe est renforcée par des partenariats avec des organisations clés telles que la Women Presidents Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board.

