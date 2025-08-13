TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) -- Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui un changement de niveau de risque et son intention de procéder à la dissolution du Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples CIBC, du Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples CIBC et du Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance (les « Fonds ») le 28 novembre 2025 ou vers cette date (la « Date de dissolution »). La décision de procéder à la dissolution des Fonds a été prise en raison de la taille relativement petite de leur actif.

À compter de maintenant, aucun autre achat de parts des Fonds ne sera accepté. Les demandes de rachat de parts des Fonds seront acceptées jusqu'à la fermeture des bureaux à la Date de dissolution. Toute part toujours détenue par les porteurs de parts à la Date de dissolution sera assujettie à un rachat obligatoire.

Avant la Date de dissolution, GAC vendra ou convertira, dans la mesure du possible, les actifs de chaque Fonds en espèces et, après avoir payé ou pris en charge adéquatement tous les passifs des Fonds, dès que possible après la Date de dissolution, distribuera les actifs nets de chaque Fonds au prorata entre les porteurs de parts inscrits auprès du Fonds applicable en fonction de la valeur liquidative par catégorie de part.

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, d'autres renseignements seront envoyés aux porteurs de parts des Fonds au plus tard 60 jours avant la Date de dissolution.

GAC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

Modification de niveau de risque

GAC modifie le niveau de risque du Fonds de revenu diversifié Renaissance. Cette modification figurera dans le renouvellement de la famille de fonds d'Investissements Renaissance, les Portefeuilles Axiom, les Mandats privés CIBC, les Fonds communs de titres à revenu fixe CIBC, les Fonds de titres à revenu fixe CIBC et le prospectus simplifié des Fonds communs de placement non traditionnels CIBC, avec prise d'effet le 13 août 2025 ou vers cette date.

Le nouveau niveau de risque a été établi conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion du fonds commun de placement touché. GAC évalue le niveau de risque de chaque fonds au moins une fois par année et ajuste lorsque le niveau de risque de placement existant ne convient plus.

Nom Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Fonds de revenu diversifié

Renaissance Faible à moyen Moyen

