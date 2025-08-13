Les principaux facteurs qui influencent la décision d'avoir des enfants sont la stabilité financière et la recherche du partenaire idéal.

Près de neuf personnes sur dix trouvent difficile de concilier les exigences émotionnelles et financières liées à la parentalité.

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que sept personnes sur dix de la génération Z (70 %) et de la génération Y (69 %) souhaitent avoir des enfants, mais craignent que cela nuise à leur sécurité financière. Alors que 81 % des Canadiens affirment que le fait d'être parent apporte joie et épanouissement dans leur vie, plus de la moitié (53 %) des parents admettent que le fait d'avoir des enfants a compromis leur sécurité financière.

Le sondage de BMO examine comment les défis financiers et émotionnels liés à l'éducation des enfants dans le contexte économique actuel influencent les décisions parentales. Le constat :

Décisions déterminantes pour la famille : La stabilité financière (44 %) est le facteur qui influence le plus la décision des Canadiens d'avoir des enfants, suivie par la recherche du partenaire idéal (34 %), la capacité d'être pleinement présent pour les enfants (27 %), la santé mentale et physique (24 %) et les objectifs et/ou perspectives de carrière (17 %). Plus d'un tiers (35 %) reconsidéreraient leur décision de ne pas avoir d'enfants si cela avait moins d'impact négatif sur leurs finances.

La stabilité financière (44 %) est le facteur qui influence le plus la décision des Canadiens d'avoir des enfants, suivie par la recherche du partenaire idéal (34 %), la capacité d'être pleinement présent pour les enfants (27 %), la santé mentale et physique (24 %) et les objectifs et/ou perspectives de carrière (17 %). Plus d'un tiers (35 %) reconsidéreraient leur décision de ne pas avoir d'enfants si cela avait moins d'impact négatif sur leurs finances. Aspirations en matière de taille de la famille : En moyenne, les futurs parents souhaitent avoir deux enfants, mais ce nombre passe à trois si les contraintes financières sont supprimées.

En moyenne, les futurs parents souhaitent avoir deux enfants, mais ce nombre passe à trois si les contraintes financières sont supprimées. Poids émotionnel de la parentalité : 89 % déclarent qu'il est difficile de concilier les exigences émotionnelles et financières de la parentalité et plus de la moitié (55 %) se sentent régulièrement dépassés par les responsabilités financières de leur famille, un sentiment particulièrement prononcé chez la génération Z (72 %) et chez les milléniaux (72 %).

89 % déclarent qu'il est difficile de concilier les exigences émotionnelles et financières de la parentalité et plus de la moitié (55 %) se sentent régulièrement dépassés par les responsabilités financières de leur famille, un sentiment particulièrement prononcé chez la génération Z (72 %) et chez les milléniaux (72 %). Volonté de faire comme les voisins : Plus des trois quarts (76 %) admettent que les parents subissent une pression pour suivre le rythme des autres familles en dépensant plus qu'ils ne le devraient.

Plus des trois quarts (76 %) admettent que les parents subissent une pression pour suivre le rythme des autres familles en dépensant plus qu'ils ne le devraient. Implications à long terme : 86 % déclarent que les frais quotidiens liés à la garde des enfants, notamment la garderie, les programmes parascolaires et les fournitures scolaires, ont un impact négatif sur leur capacité à épargner pour des objectifs à long terme tels que les études supérieures ou l'accession à la propriété.

« Pour de nombreux Canadiens, fonder et élever une famille est l'un des projets les plus importants de leur vie, mais cela peut également entraîner d'importantes pressions financières et émotionnelles, rappelle Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Pour aider à alléger ce fardeau, nous encourageons les familles à avoir des conversations ouvertes et régulières sur l'argent et à établir un plan financier qui reflète leurs valeurs et leurs objectifs à long terme, qu'il s'agisse d'acheter une maison, d'épargner pour les études de leurs enfants ou autre. Travailler avec un conseiller peut fournir des conseils tout au long des changements de la vie et aider les familles à rester sur la bonne voie et à se concentrer sur ce qui compte le plus : passer plus de temps ensemble et améliorer leurs finances. »

Selon les Études économiques BMO, le contexte économique actuel met à rude épreuve la résilience des ménages canadiens. L'enquête sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada suggère que la plupart des répondants ont une opinion négative de leur santé financière, probablement en raison des préoccupations liées aux droits de douane et au commerce, à la hausse du taux de chômage et à la baisse des prix des habitations dans certaines régions de l'Ontario et de la Colombie-Britannique.

Toutefois, les conditions financières s'améliorent grâce à la baisse des taux d'intérêt, à la diminution des coûts d'emprunt et à la hausse régulière des revenus au cours de l'année écoulée, ce qui signifie que le poids global du service de la dette a diminué par rapport aux niveaux records atteints précédemment. La situation financière des ménages devrait encore s'améliorer si le gouvernement canadien parvient à négocier un accord commercial avec les États-Unis et si la Banque du Canada reprend, comme prévu, sa politique d'assouplissement monétaire à l'automne. Cette dernière mesure permettrait de réduire encore davantage le poids du réajustement des prêts hypothécaires pour de nombreux propriétaires au cours des deux prochaines années.

Le prix de la parentalité

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que 84 % des Canadiens estiment que les coûts liés à l'éducation des enfants sont devenus ingérables. Les parents citent parmi les dépenses les plus surprenantes l'épicerie (39 %); les jouets et les activités telles que les clubs sportifs et récréatifs (37 %); les garderies, les écoles privées et les services de garde après l'école (31 %); les frais de logement pour accueillir un enfant (30 %); les articles pour bébés tels que les couches, les préparations pour nourrissons, etc. (28 %); les nouveaux vêtements pour les enfants (27 %); les poussettes, les sièges d'auto et autres articles similaires (25 %); et l'aide supplémentaire pour la garde des enfants, comme une nounou, une gardienne, etc. (21 %).

Bien que les préoccupations liées aux exigences financières liées à la parentalité restent élevées, de nombreux Canadiens prévoient de soutenir leurs enfants jusqu'à l'âge adulte, 22 % d'entre eux estimant que ce soutien devrait se poursuivre jusqu'à ce que leur enfant trouve un emploi à temps plein, 18 % prévoyant de le soutenir jusqu'à ce qu'il quitte le domicile familial et 22 % estimant que les parents devraient offrir leur soutien quelle que soit l'étape de la vie. En moyenne, les Canadiens estiment que les parents devraient soutenir financièrement leurs enfants d'une manière ou d'une autre pendant 19 ans; il est à noter que 29 % pensent que ce soutien devrait durer aussi longtemps que les parents sont en vie.

BMO aide les familles à améliorer leurs finances

BMO offre quelques conseils pour aider les Canadiens et leurs familles à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers et améliorer leurs finances :

Élaborer un plan financier axé sur la famille : La création d'un plan financier en famille peut contribuer à renforcer l'unité et la responsabilité. Les familles devraient régulièrement prendre le temps de discuter de leurs finances et d'impliquer leurs enfants de manière adaptée à leur âge, notamment en établissant un budget, en leur donnant une allocation hebdomadaire et/ou en collaborant à la réalisation d'objectifs tels que l'épargne pour des vacances en famille, l'éducation des enfants ou la constitution d'un fonds d'urgence. Mon progrès financier de BMO : Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

La création d'un plan financier en famille peut contribuer à renforcer l'unité et la responsabilité. Les familles devraient régulièrement prendre le temps de discuter de leurs finances et d'impliquer leurs enfants de manière adaptée à leur âge, notamment en établissant un budget, en leur donnant une allocation hebdomadaire et/ou en collaborant à la réalisation d'objectifs tels que l'épargne pour des vacances en famille, l'éducation des enfants ou la constitution d'un fonds d'urgence. Maximiser ses prestations gouvernementales : Allocation canadienne pour enfants (ACE) : Cette prestation mensuelle non imposable versée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) vise à aider les familles à assumer les frais liés à l'éducation des enfants de moins de 18 ans. Le montant reçu dépend du revenu familial net ajusté (RFNR), du nombre et de l'âge des enfants dans le foyer, ainsi que de la situation matrimoniale. Les familles dont le RFNR est inférieur à 37 487 $ peuvent prétendre à une aide pouvant atteindre 7 997 $ par an pour les enfants de moins de 6 ans et 6 748 $ par an pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Prestation pour enfants handicapés : Cette prestation mensuelle non imposable aide les familles qui élèvent des enfants de moins de 18 ans atteints d'une déficience physique ou mentale grave et prolongée. Par exemple, pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026, les familles admissibles peuvent recevoir jusqu'à 3 411 $ par enfant et par année, le montant étant réduit en fonction du revenu. Aucune demande distincte n'est requise si l'enfant est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées et si la famille reçoit l'Allocation canadienne pour enfants. Crédit pour la TPS/TVH : Le paiement trimestriel non imposable versé par l'ARC aide les Canadiens à faible revenu et à revenu modeste à compenser le coût des taxes de vente sur leurs achats quotidiens. Il peut également inclure des paiements provenant de programmes provinciaux et territoriaux. Pour la période de prestations allant de juillet 2025 à juin 2026, les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 533 $ si elles sont célibataires, 698 $ si elles sont mariées ou en union de fait, plus 184 $ par enfant de moins de 19 ans. La plupart des Canadiens sont automatiquement pris en compte lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenus annuelle.

Tirer parti des stratégies fiscales : Une planification fiscale efficace peut réduire la charge fiscale des ménages et maximiser les rendements potentiels. L'ARC offre une gamme d'avantages familiaux pour aider à alléger une partie du fardeau financier des familles, notamment : Régime enregistré d'épargne-études (REEE) Un REEE est un régime d'épargne à long terme à l'abri de l'impôt qui aide les familles à épargner pour les études de leurs enfants. Plus les familles commencent tôt à investir dans un REEE, plus l'investissement a le temps de fructifier. Les familles peuvent cotiser jusqu'à 2 500 $ par année pour recevoir la totalité de la Subvention canadienne pour l'épargne-études de 500 $. Déduction pour frais de garde d'enfants : Les frais de garderie, de camp d'été ou d'internat pour les enfants de moins de 16 ans peuvent être déduits si les parents travaillent ou étudient à temps plein. Frais médicaux : Les familles peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, y compris les soins prénataux prodigués par une infirmière, les traitements de fertilité et/ou les surclassements à l'hôpital.

Une planification fiscale efficace peut réduire la charge fiscale des ménages et maximiser les rendements potentiels. L'ARC offre une gamme d'avantages familiaux pour aider à alléger une partie du fardeau financier des familles, notamment : Promouvoir la littératie financière familiale : Enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge comment dépenser, économiser et partager contribue à leur inculquer des habitudes financières qui leur serviront toute leur vie. Jeunes enfants (âgés de 8 ans et moins) : Pour leur inculquer dès leur plus jeune âge les habitudes de gagner et d'économiser de l'argent, utilisez des outils tangibles tels que des pièces et des billets pour leur présenter les concepts de base à travers des allocations ou des récompenses liées aux tâches ménagères. Préadolescents (âgés de 9 à 12 ans) : Renforcez la stratégie décrite ci-dessus à l'aide de cartes prépayées ou de débit et impliquez-les dans l'élaboration d'un budget et l'épargne en vue d'atteindre des objectifs. Une carte prépayée ou de débit peut les aider à gérer leur argent dans différentes catégories, à cumuler des intérêts et à épargner pour atteindre leurs objectifs. Les parents doivent garder le contrôle des comptes bancaires et vérifier régulièrement les soldes afin de suivre les progrès et les habitudes de dépenses de leurs enfants. Adolescents (13 ans et plus) : Lorsque les adolescents commencent à gagner de l'argent grâce à des emplois à temps partiel, des allocations ou des cadeaux, initiez-les à la gestion d'un budget dans différentes catégories et mettez en place des virements automatiques pour les objectifs plus importants.

Enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge comment dépenser, économiser et partager contribue à leur inculquer des habitudes financières qui leur serviront toute leur vie. Découvrir les avantages sociaux et les programmes de bien-être offerts par l'employeur pour aider à réduire les coûts liés à la parentalité et à diminuer le stress : Par ses avantages sociaux, BMO offre des services de garde à court terme pour aider à la garde d'enfants et aux soins aux adultes/personnes âgées (via Telus Santé). BMO reconnaît également qu'il existe différents chemins pour devenir parent et offre un soutien financier aux employés qui choisissent d'agrandir leur famille par le biais de traitements de fertilité, de maternité de substitution ou d'adoption. De plus, le groupe-ressource d'employés Parents de BMO soutient les parents et les aidants par l'intermédiaire de notre communauté, d'entretiens honnêtes et du réseautage.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 10 juin au 17 juillet 2025. Un échantillon de n=2 501 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244