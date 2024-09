VANCOUVER, BC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'accès à un service de garde d'enfants de grande qualité et inclusif a une influence profonde sur les compétences langagières et l'identité des enfants. En effet, les enfants, les familles et les communautés des Premières Nations bénéficient grandement des possibilités d'apprentissage et de garde des jeunes enfants culturellement adaptés et ancrées dans l'autodétermination et la mise en œuvre des lois, des enseignements et des pratiques des Premières Nations.

Aujourd'hui, le Conseil des leaders des Premières Nations (l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, le Sommet des Premières Nations et l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique) ainsi que les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada se sont réunis pour signer un protocole d'entente sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Ce protocole d'entente constitue une étape importante sur le chemin de la réconciliation. L'objectif est de favoriser l'autodétermination des Premières Nations de la Colombie-Britannique et de renforcer leurs compétences en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le Conseil des leaders des Premières Nations, la Colombie-Britannique et le Canada reconnaissent que les familles et les enfants des Premières Nations bénéficient davantage de programmes et de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conçus et dirigés par leur communauté et qui sont adaptés à la culture locale, à leur langue, à leurs traditions, à leurs pratiques et à leurs lois. L'accès à ces programmes et services est essentiel pour jeter les bases de la culture et du sentiment d'identité d'un enfant.

Ce protocole d'entente fait progresser la réalisation des priorités des Premières Nations en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il constitue un tremplin important pour permettre des discussions politiques qui respectent les relations de gouvernement à gouvernement entre chaque Nation et la Couronne.

Cette approche mène à la reconnaissance des droits inhérents des Premières Nations à l'autodétermination, y compris le droit de contrôler la conception, l'exécution et l'administration d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les Premières Nations qui tient compte des besoins, des priorités et des aspirations qui leur sont propres.

Citations

« Notre gouvernement est ici en tant que partenaire. Il s'agit d'un moment historique pour le Canada et d'une étape importante pour reconnaître et favoriser l'autodétermination des Premières Nations de la Colombie-Britannique en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que les enfants des Premières Nations aient accès à des services d'apprentissage et de garde ancrés dans leur culture et conçus par et pour leur communauté. Cet engagement répondra aux besoins et aux aspirations des familles des Premières Nations pour les générations à venir. »

- La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Ce protocole d'entente représente une étape importante vers la reconnaissance et la concrétisation de l'autodétermination des Premières Nations en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. En permettant aux Premières Nations de diriger des programmes ancrés dans leurs cultures et leurs traditions, nous contribuons à faire en sorte que les générations futures grandissent dans un contexte de connexion avec leur patrimoine. Cet accord constitue une avancée majeure vers la réconciliation, et je suis fière de soutenir ce travail essentiel. »

- La députée de Vancouver Quadra, l'honorable Joyce Murray

« Ensemble, nous franchissons une étape historique de notre parcours de réconciliation en renforçant les compétences des Premières Nations en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les familles des Premières Nations savent ce qui convient le mieux à leurs enfants, et cette mesure fera en sorte que leurs programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants reflètent les enseignements et les valeurs qui sont chers à leur communauté. C'est avec grande fierté que nous prenons les devants en reconnaissant le droit inhérent des Premières Nations à fournir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à leurs propres enfants. »

- La ministre de l'Éducation et des Services de garde de la Colombie-Britannique, Rachna Singh

« Nous occuper de nos enfants est une responsabilité sacrée qui garantit la pérennité de notre existence en tant que peuples autochtones. Notre travail conjoint sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants commence par la reconnaissance et la valorisation de nos propres façons d'instruire, d'être et d'agir. Cet accord tripartite est bien plus que le papier sur lequel il est écrit; il s'agit de notre occasion de prendre des mesures importantes pour façonner l'avenir que nos enfants, nos familles et nos communautés méritent. »

- Le président de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, le grand chef Stewart Phillip

« Pour instaurer le changement, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut agir de manière réfléchie et fondée sur des principes. Ce protocole d'entente jette les bases de notre collaboration en vue de réaliser des changements positifs dans les années à venir. Nous sommes reconnaissants envers nos collègues des gouvernements fédéral et provinciaux pour leur volonté de collaborer avec nous pour apporter des changements novateurs et nécessaires. Nos enfants, nos familles et nos communautés comptent sur nous pour réussir, et ce protocole d'entente contribue à tracer la voie à suivre. »

- La directrice politique du Sommet des Premières Nations, Cheryl Casimer

« Aujourd'hui, la signature de cette entente importante nous fait avancer énormément en nous confiant notre souveraineté, nos familles et nos Nations. Nous nous engageons à agir et nous sommes unis dans un esprit d'autodétermination et de réconciliation. Ce travail jettera les bases qui permettront à chaque enfant des Premières Nations de se réaliser pleinement dans ses traditions, sa langue et sa culture. Grâce à leur force collective, les Premières Nations assurent la garde de leurs enfants et pavent la voie de la résilience et de l'épanouissement des Nations. »

- Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, Terry Teegee

Faits en bref

Ce protocole d'entente appuie la vision et les principes du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premières Nations, qui a été élaboré et publié conjointement par le gouvernement du Canada et l'Assemblée des Premières Nations en 2018, ainsi que le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants élaboré et publié conjointement par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux en 2017.





Dans le cadre du protocole d'entente, les parties s'engagent à élaborer conjointement une approche collaborative fondée sur les droits et les distinctions en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique.





Pour soutenir les engagements du protocole d'entente, les parties ont convenu d'établir une table politique et une table technique qui favoriseront la création de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants accessibles, abordables, de grande qualité et culturellement adaptés pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique et qui sont déterminés par les Premières Nations.





La Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada respecte les compétences provinciales et territoriales et les droits des Autochtones, y compris le droit à l'autodétermination. Elle soutient le rôle des Premières Nations dans la direction du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qu'elles ont elles-mêmes déterminé.





Les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, culturellement adaptés aux enfants, aux familles et aux communautés des Premières Nations et harmonisés avec les priorités des Premières Nations constituent un élément essentiel de la réconciliation et un pilier du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il répond directement à l'appel à l'action no 12 de la Commission de vérité et réconciliation : élaborer des programmes d'éducation de la petite enfance adaptés à la culture des familles autochtones. Il s'intègre également à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un engagement du Canada à continuer de faire progresser et de soutenir l'autodétermination dans la prestation de services d'apprentissage et de garde culturellement adaptés pour les jeunes enfants autochtones.





Ce protocole d'entente reflète également les nouvelles approches que le gouvernement de la Colombie-Britannique adopte pour collaborer avec les Premières Nations, conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Liens connexes

Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Éducation et des Services de garde, 250-896-4891, [email protected]; Grand chef Stewart Phillip, Président de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, 250-490-5314; Annette Schroeter, Agente de communications, Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, 778-281-1655; Cheryl Casimer, Membre du Conseil exécutif du Sommet des Premières Nations, 778-875-2157