Si l'amour tourne en violence - Une nouvelle campagne pour sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations intimes et amoureuses

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce la diffusion d'une campagne de sensibilisation à la violence dans les relations intimes et amoureuses chez les jeunes. Cette campagne, dont le slogan est Si l'amour tourne en violence, s'adresse spécifiquement aux jeunes de 12 à 17 ans.

Il s'agit de la première campagne gouvernementale de sensibilisation à la violence conjugale qui s'adresse aux adolescentes et adolescents. Cette campagne vise à débanaliser la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes en illustrant les différents comportements comme la manipulation émotionnelle, les menaces, le dénigrement et la restriction sociale. Souvent considérée comme un précurseur d'autres formes de violence, la violence psychologique est liée au concept de contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes. Les premières relations intimes ou amoureuses ont généralement lieu au secondaire, l'âge ciblé par cette campagne.

Pour joindre ce public, les messages vidéo seront diffusés sur différentes plateformes numériques et sur les médias sociaux. Un message vidéo sera également diffusé dans plusieurs salles de cinéma et une campagne d'affichage prendra place dans les abribus des zones scolaires.

Citation :

« Il est important de s'adresser aux jeunes pour les sensibiliser aux comportements inacceptables dans le cadre d'une relation intime. En agissant en amont, cette campagne cherche à éveiller les jeunes aux différentes manifestations de violence psychologique dans les relations amoureuses, qui peuvent mener aux violences physique et sexuelle. En outre, elle vise à rappeler aux jeunes auteurs et victimes que les comportements présentés sont inacceptables et à les informer des ressources d'aide qui existent. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Selon les dernières données de Statistiques Canada :

En 2022, les filles étaient neuf fois plus nombreuses que les garçons à subir de la violence dans leurs relations intimes;



La violence psychologique touchait 45 % des jeunes de 15 à 17 ans en couple;



Chez les jeunes de 15 à 17 ans, plus de garçons que de filles étaient d'accord pour dire que la violence était compréhensible dans certaines situations vécues dans une relation intime.

Le Secrétariat à la condition féminine coordonne l'action gouvernementale de lutte contre la violence conjugale et la violence sexuelle.

Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Liens connexes :

Liens vers les messages vidéo :

Pour du soutien ou de l'information partout au Québec, contactez SOS violence conjugale par téléphone (1 800 363-9010), par texto (438 601-1211) ou par clavardage en ligne.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationaleset de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]