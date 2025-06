La ministre Martine Biron dévoile les lauréats du prix Action LGBTQ+

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la 2e édition du prix Action LGBTQ+, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, souligne la contribution exceptionnelle des lauréats à une société québécoise plus inclusive et respectueuse de la diversité sexuelle et de genre.

Lors d'une cérémonie tenue au Musée de la civilisation en présence des finalistes et des lauréats, la ministre a récompensé Donald Picotte dans la catégorie Hommage, et le Centre Interligne dans la catégorie Milieu de vie en confiance.

Catégorie Hommage : Donald Picotte

Donald Picotte s'est illustré par un leadership inspirant et une implication constante depuis plus de 35 ans dans la défense des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Son action, déployée à la fois dans les milieux syndicaux et communautaires LGBTQ+, témoigne d'un militantisme ancré dans l'éducation et la sensibilisation. Par ses nombreuses conférences, ateliers, formations en milieux de travail et interventions scolaires, il a marqué les esprits et contribué à faire évoluer les mentalités. Il est notamment à l'origine de la formation Ni plus, ni moins, comme tout le monde, offerte depuis près de 20 ans aux membres des syndicats affiliés à la CSN. Son engagement indéfectible et son influence durable font de lui un modèle. En reconnaissance de son parcours exceptionnel, Donald Picotte reçoit le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Hommage.

Catégorie Milieu de vie en confiance : Centre Interligne

Témoignant de son action structurante et durable dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie, le Centre Interligne - anciennement Gai Écoute - célèbre en 2025 son 45e anniversaire, marquant ainsi plusieurs décennies d'engagement auprès des personnes LGBTQ+. Cet organisme de première ligne offre des services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation qui soutiennent chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes LGBTQ+ dans divers milieux de vie. Son action contribue directement à la création d'environnements plus sécuritaires, accueillants et ouverts à travers le Québec. Au fil des ans, Interligne a su réorienter et professionnaliser ses services pour englober pleinement la diversité sexuelle et de genre, consolidant ainsi son rôle de référence et de pilier en la matière. Au-delà des services directs à la population, Interligne joue un rôle clé dans l'avancement des connaissances et des pratiques, notamment en ce qui concerne la violence à caractère homophobe ou transphobe, témoignant d'un engagement indéfectible envers les communautés. En raison de la feuille de route impressionnante d'Interligne, de son leadership et du rayonnement national de ses actions en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Milieu de vie en confiance lui est décerné.

Citation :

« Je tiens à féliciter toutes les personnes et organisations finalistes et lauréates de la 2e édition du prix Action LGBTQ+. Votre dévouement à la défense des droits et au mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre est inspirant. Vous êtes des figures d'engagement pour l'ensemble de la société québécoise. Le gouvernement du Québec est résolu à poursuivre sa collaboration active avec les organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ+. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine, et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants :

Le prix Action LGBTQ+ constitue la plus haute reconnaissance gouvernementale du Québec soulignant les réalisations qui contribuent à bâtir une société plus ouverte et inclusive pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Ce prix s'inscrit dans les objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie et du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, lancé le 14 décembre 2023, qui vise à renforcer le tissu communautaire et les réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+.

