Lutte contre l'homophobie et la transphobie - Appel de projets 2025-2026

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine lance son appel de projets en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour l'année 2025-2026.

Par cette démarche, le gouvernement du Québec souhaite appuyer des organismes admissibles dans la réalisation de projets ponctuels, distincts de leurs activités courantes. Les projets retenus devront se dérouler sur une période maximale de 24 mois et répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants :

informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

développer et mettre en œuvre des méthodes et des outils de prévention et d'intervention visant à favoriser le mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre;

augmenter la capacité et l'autonomie organisationnelle des organismes LGBTQ+.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 25 août 2025, à 17 h, pour soumettre leur projet.

Faits saillants

L'aide financière maximale pouvant être accordée est de 75 000 $ pour un projet d'un an et de 150 000 $ pour un projet de 2 ans ;





et de ; Une attention particulière sera portée aux projets qui visent : le soutien psychosocial et légal aux personnes qui ont été exposées aux thérapies de conversion et à leur entourage, l'augmentation de l'offre de services disponibles pour les personnes autochtones LGBTQ+, la lutte contre les discours haineux, les crimes motivés par la haine et la désinformation visant les personnes de la diversité sexuelle et de genre, la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse, dont les réseaux des maisons des jeunes;





Cet appel de projets s'inscrit dans le cadre de l' Orientation 3 - Renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+, Mesure 19 - Soutenir les organismes communautaires engagés à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028;





du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028; Le dernier appel de projets en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie, 2023-2024, a permis d'octroyer une aide financière totalisant 2,34 M$ pour la réalisation de 18 projets visant à lutter contre l'homophobie et la transphobie.

Séance d'information

Une séance d'information virtuelle est prévue le mardi 17 juin 2025 de 13 h 30 à 15 h. Les personnes intéressées doivent s'inscrire par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Liens connexes

Tous les détails relatifs à l'appel de projets, y compris les formulaires et modalités de dépôt, sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Québec à Québec.ca.

Pour suivre les activités du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, rejoignez sa page Facebook.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

Source : Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, [email protected]