Placements mondiaux Sun Life souligne l'importance de l'équité entre les sexes dans le secteur

Seulement 15 à 20 % des personnes exerçant la profession de conseiller sont des femmes.

D'ici 2028, les Canadiennes contrôleront des actifs totalisant 4 billions de dollars. Il s'agit presque du double de ce qu'elles détiennent à ce jour, soit 2,2 billions de dollars.

Les investisseuses sont 2,5 fois plus à l'aise de prendre des risques avec leurs placements s'ils ont une conseillère plutôt qu'un conseiller.

80 % des femmes cessent de faire affaire avec leur conseiller dans l'année qui suit le décès de leur conjoint.

Les besoins financiers des femmes sont mal servis, ce qui fait perdre 25 milliards de dollars par an au secteur mondial de la gestion de patrimoine.

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - D'ici 2028, les Canadiennes contrôleront des actifs totalisant plus de 4 billions de dollars, presque le double des 2,2 billions de dollars qu'elles détiennent à ce jour, selon les données du marché examinées dans un récent rapport de Placements mondiaux Sun Life*. Et bien que les femmes indiquent qu'elles sont plus à l'aise d'obtenir des conseils en placement auprès de conseillères, celles-ci ne représentent que de 15 à 20 % des membres de la profession au Canada. L'équité entre les sexes progresse dans l'ensemble du secteur, cependant il reste beaucoup à faire. Placements mondiaux Sun Life y voit une occasion de rendre le secteur plus fort et plus équitable, au profit de tous les Canadiens.

« Je suis fière de diriger une équipe solide et diversifiée à Placements mondiaux Sun Life, mais dans l'ensemble du secteur, nous devons prendre des mesures pour atteindre l'équité entre les sexes, a déclaré Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. Les femmes peuvent exercer une grande influence dans notre secteur, mais nous avons besoin de plus de conseillères possédant une formation spécialisée pour comprendre les besoins uniques des investisseuses. »

Les besoins financiers des femmes ont jusqu'ici été mal servis, ce qui a fait perdre 25 milliards de dollars par an au secteur mondial de la gestion de patrimoine. Ce qu'il faut? Plus de conseillères et de femmes gestionnaires d'actifs. Les conseillères sont mieux placées pour établir une relation de confiance avec les femmes et leur fournir des conseils globaux adaptés à leur situation. Le rapport de Placements mondiaux Sun Life a révélé que les conseillères comprennent mieux les besoins des investisseuses, les femmes étant 2,5 fois plus à l'aise de prendre des risques avec leurs placements si elles ont une conseillère plutôt qu'un conseiller.

Agir pour bâtir un secteur diversifié et équitable

L'objectif de Placements mondiaux Sun Life est d'outiller, d'informer et d'inspirer les femmes et les hommes du secteur à susciter le changement et à embrasser l'équité. Elle est résolue à aider des Clients de tous les horizons à se constituer un patrimoine et à gérer les risques, en surveillant et en mesurant l'engagement de ses sous-conseillers envers la diversité, l'équité et l'inclusion, en offrant des ressources en ligne gratuites aux femmes du secteur, ainsi qu'en donnant son appui et en participant à des événements axés sur les femmes et le patrimoine.

« Si j'arrive à influencer la prochaine génération de femmes, je pourrai me dire que j'ai fait du bon travail, a déclaré Mme Smith. « Nous devons refléter les collectivités que nous servons; les conseillères et les conseillers peuvent jouer un rôle extraordinaire dans l'atteinte de l'équité entre les sexes. »

Apprenez-en plus sur l'engagement de Placements mondiaux Sun Life envers la durabilité, la diversité, l'équité et l'inclusion.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2022, Gestion d'actifs PMSL gérait un actif de 33,98 G$ pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,33 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

* Les renseignements cités sont tirés du document de Placements mondiaux Sun Life intitulé « Où sont les conseillères? ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

