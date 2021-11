EDMONTON, AB, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient être en mesure d'élever leur famille tout en bâtissant leur carrière. Pourtant, trop de familles à travers le Canada n'ont pas accès à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le fait que lorsqu'ils n'ont pas accès à des services de garde, trop de parents, particulièrement les femmes, ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan visant à offrir aux parents canadiens des places en garderie, à raison de 10 dollars par jour en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Ce plan, qui prévoit la mise en place d'un réseau communautaire pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, rendra la vie des familles plus abordable et contribuera à créer des emplois. Il permettra également aux parents, particulièrement aux femmes, de réintégrer le marché du travail, fera croître la classe moyenne et donnera à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente pour appuyer la mise en place de services de garde à 10 dollars par jour en moyenne dans la province, ce qui réduira considérablement les frais de garde d'enfants pour les familles. L'entente prévoit notamment la création de 42 500 nouvelles places en services d'apprentissage et de garde réglementés avant la fin mars 2026. Grâce à un financement fédéral de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans, les frais de garde des parents de l'Alberta seront réduits de 50 %, en moyenne, d'ici la fin de 2022 pour leurs enfants de moins de six ans qui fréquentent une garderie réglementée.

Cette entente permettra de financer des services essentiels et de grossir les rangs d'une main-d'œuvre solide et qualifiée d'éducateurs de la petite enfance, notamment grâce à de meilleures opportunités de perfectionnement professionnel. L'entente favorise également l'établissement d'un réseau de garde d'enfants pleinement inclusif pour les enfants en situation de handicap et les enfants ayant besoin d'une aide accrue ou individuelle. De plus, elle offrira à toutes les familles un accès équitable à des services d'apprentissage et de garde abordables et de qualité.

L'entente comprend également un engagement clair à poursuivre la collaboration avec les organisations autochtones de l'Alberta afin d'élaborer une approche qui aidera les enfants autochtones de la province à avoir accès à des services de garde abordables, de qualité et adaptés à leur culture.

Depuis 2015, le gouvernement a contribué à rendre la vie des familles plus abordable. Il l'a notamment fait grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, qui met plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix et qui a aidé à sortir plus de 400 000 enfants de la pauvreté. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et ses partenaires autochtones à travers le pays afin de rendre la vie des familles plus facile et plus abordable, de faire croître la classe moyenne, de créer des emplois, d'aider les parents à réintégrer le marché du travail et de donner à tous les enfants du pays un meilleur départ dans la vie.

Citations

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services de garde abordables. C'est pourquoi nous allons faire des garderies à 10 $ par jour une réalité à l'échelle du pays. L'entente conclue aujourd'hui avec l'Alberta est un grand pas en avant vers la mise en place d'un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, lequel contribuera à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'accès aux services de garde d'enfants est autant une politique économique qu'une politique sociale. Ces services donnent à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie, permettent aux parents - surtout aux mères - de travailler, et contribuent à créer de bons emplois bien rémunérés pour les éducateurs. L'annonce faite aujourd'hui avec le gouvernement de l'Alberta est une autre étape importante pour faire de cette politique une réalité pour les familles partout au Canada. Il s'agit d'un élément essentiel de notre plan visant à assurer une relance solide au Canada qui ne laisse personne pour compte. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Notre vision et nos objectifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sont très simples : réduire les frais de garde au cours des cinq prochaines années, créer davantage de places, assurer un accès équitable à tous les enfants et former une main-d'œuvre solide et compétente d'éducateurs de la petite enfance. L'entente historique conclue aujourd'hui avec l'Alberta constitue une autre étape importante dans les efforts que nous déployons pour offrir à toutes les familles un accès à des services de garde abordables, souples, inclusifs et de qualité. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Aujourd'hui est un grand jour pour les parents et les familles de l'Alberta. Nous avons écouté les familles, les fournisseurs de services de garde d'enfants et les chefs d'entreprise et nous avons conclu une entente qui nous donne la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de familles en Alberta et leur faciliter la vie. »

-- L'hon. Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance de l'Alberta

« Nous avons tenu la promesse que nous avions faite aux familles albertaines. L'accès à des services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est une question d'égalité, d'équité et d'accès aux possibilités économiques. Cette entente permettra à un plus grand nombre de parents de retourner au travail, mettra plus d'argent dans les poches de milliers de familles albertaines et donnera à de nombreux jeunes enfants le meilleur départ possible dans la vie. »

-- L'hon. Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Faits saillants

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a conclu des accords similaires avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon , de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- Labrador , du Manitoba et de la Saskatchewan . Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province.

, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- , du et de la . Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province. Les 42 500 nouvelles places en services de garde réglementés seront parmi des fournisseurs de services agréés sans but lucratif, publics et en milieu familial.

En plus de la contribution fédérale, l' Alberta investit tous les ans près de 400 millions de dollars dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

investit tous les ans près de 400 millions de dollars dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Compte tenu du système de marché mixte de l' Alberta , les gouvernements du Canada et de l' Alberta mettront également sur pied un comité de mise en œuvre Canada- Alberta qui élaborera et proposera un plan d'expansion et un cadre de contrôle des coûts pour augmenter le nombre de places en services de garde réglementés offertes par des fournisseurs agréés.

, les gouvernements du Canada et de l' mettront également sur pied un comité de mise en œuvre Canada- qui élaborera et proposera un plan d'expansion et un cadre de contrôle des coûts pour augmenter le nombre de places en services de garde réglementés offertes par des fournisseurs agréés. Le comité de mise en œuvre Canada- Alberta surveillera également les progrès liés aux engagements en matière de garde d'enfants en consultation avec des intervenants. Le gouvernement du Canada sera représenté au sein de ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

surveillera également les progrès liés aux engagements en matière de garde d'enfants en consultation avec des intervenants. Le gouvernement du Canada sera représenté au sein de ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Le Budget 2021 prévoit de nouveaux investissements pour la mise en place d'un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordable, souple, inclusif et de qualité à travers le Canada. Ces investissements pourront atteindre 30 milliards de dollars sur une période de cinq ans et, combinés aux investissements précédents annoncés depuis 2015, 9,2 milliards de dollars chaque année, en permanence.

Dans le cadre d'investissements précédents dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places plus abordables en garderie à travers le pays avant la pandémie, dont plus de 2 500 en Alberta .

. Les investissements dans la garde d'enfants seront profitables pour tous les Canadiens. Les études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'ensemble de l'économie touche entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

Afin de favoriser une plus grande égalité entre les sexes à la maison et au travail, le gouvernement du Canada a également créé la Prestation parentale partagée en 2019. Cette nouvelle mesure prévoit cinq semaines supplémentaires de prestations parentales de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les parents adoptifs et les parents de même sexe - acceptent de partager les prestations parentales.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/