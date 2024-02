Plus de la moitié des provinces et des territoires offrent maintenant aux familles des services de garde d'enfants à 10 dollars ou moins par jour en moyenne

YELLOWKNIFE, NT, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les familles canadiennes savent qu'avoir accès à des services abordables de garde d'enfants n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, qui réduira les frais des services de garde réglementés partout au pays à 10 dollars par jour en moyenne d'ici mars 2026 pour les enfants de cinq ans et moins.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, s'est jointe à la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland, pour annoncer que les Territoires du Nord-Ouest offriront des services de garde d'enfants à 10 dollars par jour en moyenne d'ici le 1er avril 2024, grâce au système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, c'est-à-dire deux ans avant la cible nationale établie.

Grâce à une combinaison des fonds versés dans le cadre de l'Accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada et des fonds alloués par le territoire, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest travaillent ensemble pour améliorer l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordables et inclusifs. L'objectif est de faire en sorte que les familles du territoire qui le souhaitent ou qui en ont besoin puissent avoir accès à des services de garde agréés pour 10 $ par jour en moyenne. Les familles des Territoires du Nord-Ouest pourraient économiser environ 9 120 dollars par enfant chaque année pour une place dans un service de garde agréé lorsque les frais auront atteint 10 dollars par jour.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui répond aux besoins des familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en soutenant la main-d'œuvre et en assurant la croissance de l'économie. Toutes les provinces et tous les territoires ont déjà constaté des réductions importantes des frais de garde d'enfants, et plus de la moitié proposent maintenant des services de garde réglementés à 10 dollars ou moins en moyenne par jour.

Pour qu'un plus grand nombre de familles aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour créer plus de places en garderie et soutenir le personnel du secteur, qui est le pilier du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

« Atteindre une moyenne de 10 dollars par jour pour des services de garde d'enfants deux ans avant la date prévue signifie que les frais de garde ne seront plus un obstacle pour les parents des Territoires du Nord-Ouest. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur pour tous les enfants et nous rendons la vie plus abordable pour les familles. Nous continuerons à travailler de pair avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin d'atteindre d'autres cibles importantes, comme la création de place et le soutien aux éducateurs de la petite enfance, pour que chaque famille du territoire ait accès à des services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, flexibles et inclusifs. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Le gouvernement vise à soutenir les familles et à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Grâce à l'annonce faite aujourd'hui, les parents des Territoires du Nord-Ouest vont économiser des centaines de dollars chaque mois en frais de garde, et les enfants vont bénéficier des soins de grande qualité, inclusifs et abordables qu'ils méritent. »

- Le député fédéral de Territoires du Nord-Ouest, Michael V. McLeod

« Les frais de garde d'enfants peuvent être un véritable fardeau financier pour les familles des Territoires du Nord-Ouest. Avec la réduction des frais à 10 dollars par jour en moyenne, les familles pourront se concentrer sur ce qui compte le plus : prendre soin de leurs enfants. Alléger cette pression financière aide aussi les parents à retourner sur le marché du travail ou à poursuivre leurs études lorsqu'ils sont prêts. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest continuera à travailler avec le gouvernement du Canada et ses partenaires communautaires, y compris les administrations autochtones, pour rendre la garde d'enfants plus accessible, plus inclusive et de meilleure qualité et pour maintenir en poste les éducateurs de la petite enfance. »

- La ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland

Les Territoires du Nord-Ouest se joignent donc à la Saskatchewan , au Manitoba , au Québec, à Terre-Neuve-et- Labrador , à l'Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Nunavut , qui offrent tous des services de garde à 10 dollars ou moins par jour. Le Québec et le Yukon avaient tous deux atteint cette cible avant la création du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

, au , au Québec, à Terre-Neuve-et- , à l'Île-du-Prince-Édouard, au et au , qui offrent tous des services de garde à ou moins par jour. Le Québec et le avaient tous deux atteint cette cible avant la création du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'objectif est de donner accès à toutes les familles du Canada à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréées à un coût moyen de 10 dollars par jour d'ici mars 2026.

à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréées à un coût moyen de par jour d'ici mars 2026. Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. Cela inclut la création de 300 nouvelles places en garderie aux Territoires du Nord-Ouest.

vise à créer environ 250 000 places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. Cela inclut la création de 300 nouvelles places en garderie aux Territoires du Nord-Ouest. Le 15 décembre 2021, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont annoncé la conclusion d'une entente qui améliorera considérablement les services de garde pour tous les enfants du territoire, peu importe où qu'ils vivent. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada consacre plus de 51 millions de dollars sur cinq ans à la garde d'enfants dans les Territoires du Nord-Ouest.

