GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique se sont entendus pour prolonger l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada versera à la Colombie-Britannique plus de 272 millions de dollars sur quatre ans afin d'améliorer l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, flexibles et inclusifs. De plus, le gouvernement du Canada versera 48,8 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer les efforts de recrutement et de maintien en poste des éducateurs de la petite enfance de la Colombie-Britannique.

En vertu de l'Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2021-2022 à 2024-2025, la province rendra les services de garde d'enfants plus abordables, donnant la priorité aux établissements qui s'occupent des nouveau-nés et des bambins et améliorant l'équité en matière de soins aux enfants grâce à des investissements ciblés qui aideront les familles autochtones et celles dont les enfants ont des besoins particuliers. Cet accord sur quatre ans assurera jusqu'en mars 2025 la disponibilité du financement en soutien aux programmes et aux services de garde d'enfants pour les familles de la Colombie-Britannique.

Les éducateurs de la petite enfance sont essentiels pour prodiguer des services d'apprentissage et de garde de qualité. Le gouvernement du Canada verse un financement additionnel ponctuel pour appuyer les efforts de la Colombie-Britannique, afin que les éducateurs reçoivent un bon soutien et fassent progresser leur carrière. Les fonds permettront d'améliorer l'accès aux programmes de formations des éducateurs, de verser des bourses à des centaines d'étudiants du domaine et de fournir des incitatifs qui motiveront les professionnels de l'apprentissage des jeunes enfants à intégrer le secteur et à perfectionner leurs compétences.

Ces financements respectent l'engagement commun des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique de mettre sur pied un système de garde d'enfants inclusif et universel pour les familles de la province.

Citations

« La garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. Une expérience d'apprentissage de haute qualité en bas âge est essentielle au développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants. Notre gouvernement continuera de lutter pour les familles et les enfants de la Colombie-Britannique pour s'assurer qu'ils ont accès à des services de garde de grande qualité abordables, accessibles et inclusifs, parce que chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Les éducateurs de la petite enfance sont le cœur de notre système de garde d'enfants et sans eux, nous ne pouvons pas améliorer l'accès à des services de qualité et inclusifs pour les familles de la Colombie-Britannique. Ce financement supplémentaire du gouvernement du Canada contribuera à l'avancée de notre plan de garde d'enfants pour créer un système inclusif et universel dont les employés seront bien soutenus. »

- La ministre d'État à la Garde d'enfants, Katrina Chen

« L'accès à des services de garde de qualité, abordables et inclusifs est l'un des plus gros obstacles qui empêchent les femmes d'obtenir l'équité salariale et des possibilités d'emploi égales. En améliorant le recrutement et le maintien en poste des éducateurs de la petite enfance, nous encourageons également une profession majoritairement féminine à laquelle ont nui les faibles salaires et le haut taux de rotation du personnel pendant des années. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous bâtissons un système universel de garde d'enfants qui donnera aux parents, et surtout aux femmes, la chance de participer pleinement au marché du travail et de contribuer à notre économie. »

- La ministre des Enfants et du Développement de la famille de la Colombie-Britannique, l'honorable Mitzi Dean

Les faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont récemment signé un nouvel Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde d'enfants au Canada . Cela assurera à la Colombie-Britannique des fonds fédéraux supplémentaires de 3,2 milliards de dollars sur cinq ans qui viseront surtout les enfants de moins de six ans.

et de la Colombie-Britannique ont récemment signé un nouvel Accord Canada-Colombie-Britannique sur l'apprentissage et la garde d'enfants au . Cela assurera à la Colombie-Britannique des fonds fédéraux supplémentaires de 3,2 milliards de dollars sur cinq ans qui viseront surtout les enfants de moins de six ans. Au cours des trois prochaines années (2021-2022 à 2023-2024), la province versera 2,5 milliards de dollars supplémentaires dans Childcare BC, un plan sur dix ans visant à fournir des services de garde d'enfants inclusifs et universels aux familles de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 207,4 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants en Colombie-Britannique depuis 2017.

a consacré plus de 207,4 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants en Colombie-Britannique depuis 2017. Dans le cadre des financements précédents en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, y compris près de 2 800 places réglementées en Colombie-Britannique.

Liens connexes

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Liens connexes

