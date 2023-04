Service de garde en milieu familial : des pistes pour stopper l'effritement du réseau

VARENNES, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Alors que le manque de places en garderie se fait toujours aussi criant et que le réseau actuel s'effrite rapidement, les responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) membres de la CSN proposent des solutions.

D'un côté, le gouvernement de la CAQ a promis de créer 37 000 nouvelles places subventionnées en garderie d'ici 2024-2025. De l'autre, la province a perdu près de 20 000 places en milieu familial entre 2018 et 2022, selon les données du ministère de la Famille.

Réunies en conseil sectoriel, des représentantes des quelque 3 000 RSGE affiliées à la CSN ont ciblé plusieurs pistes de solution qui permettraient d'endiguer l'exode des RSG en milieu familial vers d'autres professions.

Les RSGE proposent notamment l'accès à un régime de retraite, l'inclusion de l'emploi comparateur (éducatrice en CPE, échelon 3, non qualifiée) à l'entente collective, une clause de non-appauvrissement de même que des primes pour la reconnaissance de l'expérience et pour les régions éloignées.

Le 21 avril, elles ont déposé leurs demandes à la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Il s'agit d'un geste symbolique puisqu'un tel dépôt du cahier de demandes directement au ministre constitue une première pour le secteur. « Ce gouvernement répète que le développement des enfants lui tient à cœur. Ce développement démarre dès la période 0 à 5 ans. C'est nous, les éducatrices, qui outillons les tout-petits. Il nous faut plus de reconnaissance et du soutien pour que le réseau reste fort », indique Chantal Racicot, représentante du secteur des RSGE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« C'est une véritable vocation, mais il y a une limite à s'appauvrir. Actuellement, les responsables pigent à même leurs revenus pour fournir des repas équilibrés. La hausse du panier d'épicerie est l'un des éléments qui met en péril la situation financière de milliers de RSGE. Il faut rapidement établir un mécanisme de protection sans quoi plusieurs devront fermer leurs portes », souligne Lucie Longchamps, vice-présidente à la FSSS-CSN.

« Les RSGE peuvent compter sur le soutien des syndicats de toute la grande région de la Montérégie afin de faire reconnaître, une fois pour toutes, la véritable valeur de leur travail. Ces responsables, majoritairement des femmes, méritent de meilleures conditions », conclut Jean-Philippe Dell'Aniello, premier vice-président du Conseil central de la Montérégie-CSN.

