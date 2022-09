GATINEAU, QC, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Service Canada apporte des ajustements à ses opérations afin de s'assurer que les clients qui avaient des rendez-vous prévus ou besoin de service urgent puissent être servis malgré la fermeture des bureaux le lundi 19 septembre 2022.

Tous les Centres Service Canada et les bureaux de passeport spécialisés qui accueillent des clients en personne seront fermés le 19 septembre, pour souligner le Jour de deuil national en l'honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Depuis l'annonce du Jour de deuil national le 13 septembre, les employés de Service Canada proposent aux clients des solutions adaptées à leur situation et à leurs besoins. Le personnel a communiqué avec tous les clients qui avaient un rendez-vous prévu le 19 septembre afin d'en changer la date, tout en maintenant leur priorité. Cette mesure s'applique à tous les services de Service Canada y compris, sans s'y limiter, les demandes et les retraits de passeports, les demandes de numéro d'assurance sociale (NAS), d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, et la biométrie.

Certains clients auront eu un rendez-vous ou obtenu des services plus tôt (du 14 au 16 septembre), alors que d'autres ayant des besoins moins urgents ont été contactés et ont reporté leur rendez-vous au 20 septembre ou après.

En outre, le personnel de Service Canada organise fréquemment des cliniques sur le numéro d'assurance sociale afin d'aider les clients à faire leur demande de NAS sans avoir à se rendre dans un Centre Service Canada, par exemple sur les campus universitaires ou dans les locaux d'organismes communautaires. Certaines de ces cliniques auront lieu le 19 septembre, alors que d'autres seront reportées, selon la situation et les besoins locaux.

Les bureaux des passeports seront fermés le 19 septembre, mais les employés affectés aux opérations des passeports pourront choisir de faire des heures supplémentaires pour poursuivre le traitement des demandes, comme c'est le cas depuis le printemps.

Les clients qui ont des questions ou des préoccupations à propos des services au cours de cette période doivent communiquer avec Service Canada ou visiter l'un des 300 Centres Service Canada partout au pays dès que possible pour s'assurer qu'on réponde à leur besoin de la manière la plus efficace et rapide que possible.

Citation

« Bien que notre pays soit en deuil à la suite du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, le gouvernement du Canada reconnaît que nous avons toujours la responsabilité de servir les Canadiens. Pour Service Canada, cette responsabilité est très concrète et notre personnel a apporté des ajustements pour s'assurer de continuer à le faire. Je remercie le personnel de Service Canada pour sa flexibilité et son dur travail. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le 13 septembre, le premier ministre a annoncé que le 19 septembre serait un Jour de deuil national en l'honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

deuil national en l'honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Service Canada installe des affiches et utilise les appareils d'affichage numériques dans tous les bureaux pour informer les clients que les bureaux seront fermés le lundi 19 septembre.

installe des affiches et utilise les appareils d'affichage numériques dans tous les bureaux pour informer les clients que les bureaux seront fermés le lundi 19 septembre. Les pages Web de Service Canada indiquent également la fermeture des bureaux le lundi 19 septembre.

