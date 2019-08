Sept nouveaux projets du gouvernement du Canada appuieront des pratiques novatrices en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la région du Grand Toronto

TORONTO, le 12 août 2019 /CNW/ - Les premières années de vie sont critiques pour le développement de l'enfant et son futur bien-être. Pour cette raison, le gouvernement du Canada s'est engagé à encourager et à financer les projets novateurs qui soutiennent le développement des jeunes enfants, et ce, afin que chaque enfant ait un bon départ dans la vie et puisse réussir.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen, ont annoncé que sept projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la région du Grand Toronto reçoivent près de 1,8 million de dollars.

Ces projets sont appuyés par les investissements à long terme du gouvernement du Canada annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017. Totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans, ces investissements financeront des services de garde d'enfants de plus haute qualité et plus abordables au pays. De cette somme, 100 millions de dollars seront consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont un investissement de 10 millions de dollars sur deux ans en 2018‑2019 et 2019‑2020.

« Les premières années de vie sont essentielles au développement des enfants et à leur bien-être futur. À mesure que les besoins des familles canadiennes évoluent, nous sommes déterminés à trouver des solutions créatives pour faire en sorte que nos enfants puissent profiter d'une éducation préscolaire de qualité qui les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour réussir. »

- Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Spadina-Fort York

« Les enfants sont notre avenir. Nous investissons dans le perfectionnement professionnel des éducateurs et des aides-éducateurs de la petite enfance du Canada pour que tous les enfants et toutes les familles aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs et de grande qualité. La collaboration avec des partenaires comme la Learning Enrichment Foundation nous aidera à développer les compétences de notre main-d'œuvre en éducation et en garde d'enfants. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de York-Sud-Weston

Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de concepts lancé le 28 juin 2018 et qui visait à trouver des façons novatrices d'améliorer la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

qui visait à trouver des façons novatrices d'améliorer la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le 12 juin 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants ont signé un Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE)

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur 11 ans dans des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en commençant par 10 millions sur deux ans en 2018‑2019 et 2019‑2020.

s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur 11 ans dans des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en commençant par 10 millions sur deux ans en 2018‑2019 et 2019‑2020. Le gouvernement du Canada a lancé un appel de concepts liés aux projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants le 28 juin 2019.

a lancé un appel de concepts liés aux projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants le 28 juin 2019. Les candidats retenus en sélection finale ont été demandé de soumettre leurs propositions intégrales pour examen, et les projets ont été approuvés pour un financement en fonction de divers de facteurs.

Sept projets dans la région du Grand Toronto ont été approuvé, représentant un total de près de 1,8 million de dollars.

Les sept projets sont :





Organisation : Kerry McCuaig au Centre Atkinson de l'Institut d'études pédagogiques de l' Ontario

au Centre Atkinson de l'Institut d'études pédagogiques de l' Nom du projet : Expansion de l'innovation en AGJE



Montant du financement : 150 235 dollars



Description du projet : Ce projet cernera et augmentera les approches novatrices et prometteuses qui sont actuellement observées au Canada au chapitre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et qui pourraient être mises en valeur pour élargir leur incidence.





au chapitre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et qui pourraient être mises en valeur pour élargir leur incidence. Organisation : Kathryn Underwood , École des études sur la petite enfance de l'Université Ryerson

, École des études sur la petite enfance de l'Université Ryerson Nom du projet : Projet de recherche active sur le système de services inclusifs pour la petite enfance



Montant du financement : 123 979 dollars



Description du projet : Ce projet cernera les stratégies d'inclusion qui reconnaissent les facteurs systémiques et culturels qui façonnent le contexte réel au sein duquel les services sont offerts aux enfants en situation de handicap.





Organisation : MaRS Centre for Impact Investing et la JW McConnell Family Foundation

Nom du projet : Le financement social et les modèles pour les fournisseurs de services d'AGJE



Montant du financement : 139 881 dollars



Description du projet : Ce projet fera l'acquisition de connaissances sur les modèles de finance sociale pour le secteur de l'apprentissage et de garde des jeunes enfants, améliorera la capacité des fournisseurs de ces services à s'engager dans des modèles de finance sociale, accroîtra la capacité des partenariats au sein du secteur et mobilisera du financement pour la finance sociale.





Organisation : Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance.

Nom du projet : Un réseau national pour l'innovation en matière de ressources humaines pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et un travail décent



Montant du financement : 216,500 dollars



Description du projet : Ce projet abordera les questions de recrutement et de rétention du personnel pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en rassemblant un réseau national d'employeurs, d'experts sectoriels, de spécialistes des ressources humaines, de syndicats et de représentants autochtones afin de développer et d'intégrer des solutions novatrices aux défis communs inhérents aux lieux de travail du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.





Organisation : Child Care Resource and Research Unit

Nom du projet : Production et transfert de connaissances à l'appui d'approches novatrices en matière de prestation de services d'AGJE



Montant du financement : 131 263 dollars



Description du projet : Ce projet synthétisera et consolidera la recherche et les ressources pour en faire des outils accessibles pouvant améliorer l'accessibilité, l'abordabilité, la qualité et inclusivité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.





Organisation : Learning Enrichment Foundation

Nom du projet : Amélioration des compétences du personnel et de la qualité du service grâce à une formation améliorée et accélérée en éducation de la petite enfance



Montant du financement : 734 805 dollars



Description du projet : Ce projet élaborera et mettra à l'essai un programme de formation en éducation à la petite enfance amélioré et accéléré pour répondre à la demande croissante pour des éducateurs de la petite enfance accrédités en Ontario ; il permettra également d'aborder les besoins en matière de compétences définis par les secteurs et, en fin de compte, d'améliorer la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.





; il permettra également d'aborder les besoins en matière de compétences définis par les secteurs et, en fin de compte, d'améliorer la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Organisation : Municipalité régionale de Durham

Nom du projet : Reconstruire le village : Une nouvelle approche de l'environnement inclusif d'apprentissage et de garde des jeunes enfants



Montant du financement : 277 625 dollars



Description du projet : Ce projet explorera les pratiques exemplaires en ce qui a trait à la mise en place et au maintien de milieux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs pour les enfants ayant des besoins spéciaux; il sera par ailleurs axé sur la collaboration avec des partenaires communautaires pour diffuser ces pratiques exemplaires.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

