Semaine et Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Afin de souligner la Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, qui se tiendra du 1er au 7 mars prochain, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, réaffirment l'engagement du gouvernement du Québec dans le combat contre ce fléau.

Au cœur de cette semaine de sensibilisation, le 4 mars marque par ailleurs la Journée nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Rappelons que ces événements ont été soulignés pour la première fois en 2022 pour donner suite à une recommandation de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et à l'adoption à l'unanimité d'une motion par l'Assemblée nationale.

Ces événements sont l'occasion de sensibiliser la population aux conséquences de l'exploitation sexuelle sur les victimes, mais également de rappeler le fait que l'achat de services sexuels est criminel et puni par la loi et d'insister sur cette information. Une campagne sera d'ailleurs déployée du 2 au 21 mars à ce sujet.

Des actions et des résultats concrets

Rappelons que le gouvernement a fait de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs une priorité nationale et déployé des moyens concrets, notamment grâce au Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Plus de 150 M$ ont été investis pour aider directement les personnes qui agissent pour prévenir le phénomène, en accompagnement des victimes et de leurs proches et pour doter les corps policiers d'effectifs spécialisés :

Près de 20 M$ attribués à ce jour en soutien financier à des organismes communautaires reconnus pour leur expertise et leurs interventions auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches;

attribués à ce jour en soutien financier à reconnus pour leur expertise et leurs interventions auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches; Entre le 1 er octobre 2021 et le 1 er novembre 2025, 845 arrestations effectuées par l' Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et l' Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile ;

octobre 2021 et le 1 novembre 2025, effectuées par l' et l' ; Formation de plus de 15 500 personnes (policières et policiers, intervenantes et intervenants) à l' approche d'intervention adaptée pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches;

(policières et policiers, intervenantes et intervenants) à l' pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches; Une table nationale et neuf tables régionales de concertation en matière d'exploitation sexuelle ont été créées pour faciliter la coordination et la collaboration de ces partenaires à travers le Québec;

en matière d'exploitation sexuelle ont été créées pour faciliter la coordination et la collaboration de ces partenaires à travers le Québec; Lancement de la plateforme de formation Contrer l'exploitation sexuelle, c'est l'affaire de tous! à l'intention des intervenantes et intervenants susceptibles d'être en contact avec des personnes mineures victimes d'exploitation sexuelle.

Citations :

« Comme policier, j'ai fait la promesse aux victimes de ne jamais les oublier. Comme élu, je suis fier d'avoir contribué, aux côtés de Lise Lavallée, à la mise sur pied de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Nous sommes le premier gouvernement qui s'attaque directement à ce fléau et nous continuerons sans relâche à le prévenir. Nous poursuivrons également le travail pour traquer les criminels qui exploitent les jeunes et ceux qui sont prêts à payer pour avoir des relations sexuelles avec des enfants. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« L'exploitation sexuelle des mineurs est une forme de violence qui détruit des vies. Comme gouvernement, nous avons la responsabilité de protéger les jeunes, de mieux soutenir les victimes, et surtout d'agir en amont pour prévenir ces situations. Je suis fière des mesures qui ont été déployées par notre gouvernement dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Notre volonté est claire sur le fait qu'ensemble, nous continuons à briser le silence, à renforcer la prévention et à bâtir un Québec où chaque enfant peut grandir en sécurité et dans la dignité. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« La lutte contre l'exploitation sexuelle est une priorité pour le gouvernement du Québec et une nécessité sociale. Nous pouvons être fiers des gestes posés depuis 2021 pour faire face à cette problématique. Ceux-ci ont notamment permis de mieux intervenir auprès des personnes victimes et de leurs proches. Notre gouvernement répondra toujours présent pour mener ce combat auprès d'eux. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

La Semaine et la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs ont été instaurées en réponse à la première recommandation du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (CSESM).

Le ministère de la Sécurité publique, avec la collaboration des ministères et organismes partenaires, travaille actuellement à l'élaboration du plan d'action qui donnera suite au Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la CSESM.

À ce jour, l'ensemble des 38 mesures incluses dans le plan d'action ont été mises en œuvre : 24 sont pleinement réalisées, alors que 14 sont en cours d'élaboration. Rappelons que ces mesures permettent de répondre partiellement ou entièrement à 56 des 58 recommandations du rapport de la CSESM.

Liens connexes :

Pour connaître les cinq axes d'intervention et le volet autochtone du PACSESM, les clientèles visées et les principales retombées depuis sa mise en œuvre : Plan d'action du gouvernement pour briser le cycle de l'exploitation sexuelle

Pour prendre connaissance du matériel de sensibilisation destiné aux organismes d'aide en matière d'exploitation sexuelle, de même qu'aux citoyennes et citoyens souhaitant se joindre à la cause ainsi que du matériel de la campagne : Matériel de sensibilisation à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

Pour mieux reconnaître les pièges de l'exploitation sexuelle : Québec.ca/exploitationsexuelle

En lien avec la campagne de sensibilisation qui aura lieu en mars, on peut en apprendre plus sur les conséquences d'obtenir des services sexuels contre rétribution.

