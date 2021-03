Cette semaine, le ministre Guilbeault voyage virtuellement dans tout le pays pour rencontrer des communautés autochtones et des organismes voués aux langues autochtones, visitant une région différente par jour

YELLOWKNIFE, NT, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones sont les mieux placés pour diriger la revitalisation des langues autochtones. Cette semaine, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, voyage virtuellement dans tout le pays pour rencontrer des communautés autochtones et des organismes voués aux langues autochtones afin de les entendre au sujet de l'impact et de l'importance de leurs efforts visant à revitaliser et à renforcer leurs langues. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault rencontre le Conseil tribal des Gwich'in pour en apprendre un peu plus au sujet des projets liés aux langues autochtones dans le Nord. Il a visité virtuellement le Québec lundi, l'Ontario mardi et l'Ouest canadien mercredi. Il se rendra dans le Canada atlantique vendredi.

Le Conseil tribal des Gwich'in tiendra des foyers de revitalisation linguistique pour un total de 2 700 heures et donnera 224 heures de cours de langue et de culture en gwich'in, en plus de reproduire des manuels scolaires et des guides pédagogiques rédigés en gwich'in et en anglais.

Le ministre Guilbeault a également annoncé que le gouvernement fédéral versait plus de 4 millions de dollars afin de financer 36 projets comme ceux-ci dans le Nord en 2019-2021.

Dans le cadre du Programme des langues et cultures autochtones, le gouvernement du Canada a investi plus de 60 millions de dollars en 2019-2021 pour soutenir les efforts des peuples autochtones visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer leurs langues et cultures.

« La langue ne reflète pas que notre identité en tant que personne ou communauté, elle perpétue aussi notre histoire commune et notre patrimoine culturel, en plus de révéler nos rêves d'avenir. C'est pourquoi la revitalisation des langues autochtones dans le Nord, comme partout ailleurs au Canada, est et demeurera une grande priorité pour moi, pour notre gouvernement et pour toute la population canadienne. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien



« Notre gouvernement sait qu'il est important de préserver et de renforcer les cultures, les traditions et les langues autochtones. C'est pourquoi nous continuons d'accroître notre investissement dans les communautés, partout au Canada, où les langues autochtones sont parlées et où elles font partie du quotidien. Les langues autochtones sont une source de vitalité et de force, en particulier dans le Nord et l'Arctique. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord



« La langue décrit qui nous sommes, notre identité, nos sentiments, notre culture et notre histoire. Au Canada, il existe plus de 60 langues autochtones, et nous savons que nous devons les protéger, les promouvoir et encourager leur maîtrise. Nous travaillons à démanteler les systèmes coloniaux qui ont menacé les peuples autochtones et leurs langues pendant des générations. Le Programme des langues et cultures autochtones fait partie de notre travail en partenariat avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et pour répondre au Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. »

- L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones



« Le gouvernement du Canada doit appuyer ceux qui savent le mieux comment revitaliser leurs propres langues, en utilisant des approches fondées sur les distinctions et adaptées à leurs besoins et circonstances uniques. Conformément à notre engagement, nous continuerons à soutenir et à financer les organisations autochtones dans leurs efforts en vue de se réapproprier, renforcer, promouvoir et revitaliser les langues autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones



« En tant que territoire où neuf langues autochtones sont parlées, en plus de quantité d'autres, il est primordial que nous soutenions la résilience et la croissance de ces langues ici dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce à des partenariats avec les gouvernements autochtones locaux et des organisations comme le Conseil tribal des Gwich'in Tribal Council, notre gouvernement investit dans les efforts communautaires afin de protéger l'avenir des langues autochtones pour les générations à venir. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest



« Compte tenu de l'intérêt accru de la population pour la revitalisation des langues autochtones, nous constatons une hausse marquée du financement et des ressources disponibles. Nous en sommes très heureux et reconnaissants. Il ne faut toutefois pas oublier que la revitalisation avait débuté bien avant. Bon nombre des aînés qui nous aident aujourd'hui à documenter et à enseigner la langue l'avaient eux-mêmes perdue dans leur jeunesse. Ils ont surmonté des obstacles personnels et financiers, et ils ont fait preuve d'initiative en se tournant vers leurs propres aînés. Ils se sont assis avec eux, ils ont appris d'eux, sans financement ni manuel scolaire. Encore aujourd'hui, bien que l'heure de la retraite ait sonné depuis longtemps, ils enseignent et partagent leur savoir. Grâce à eux, nos langues ont survécu trois générations de plus. Pour une véritable revitalisation, leur exemple reste le meilleur. La revitalisation est une invitation à s'engager personnellement et directement. Mahsi' choo à tous les aînés pour leur générosité et leur patience. »

- Andrew Cienski, spécialiste de la revitalisation des langues, Conseil tribal des Gwich'in

Le budget de 2019 proposait d'investir 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et 115,7 millions de dollars par année par la suite, afin de soutenir des projets communautaires de revitalisation des langues autochtones.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien collabore avec des partenaires et organisations autochtones afin de la mettre en œuvre et d'élaborer une nouvelle approche pour investir dans les langues autochtones.

