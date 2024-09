Ce sont 51 % des Canadiens qui aspirent à devenir des entrepreneurs, une hausse de cinq points de pourcentage par rapport à 2023.

Un plus grand nombre de propriétaires de petites entreprises et d'aspirants entrepreneurs au Canada évoquent un travail gratifiant (93 %), plutôt que le fait de gagner plus d'argent (87 %) comme source de motivation pour posséder leur propre entreprise.

TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le Sondage annuel RBC sur la petite entreprise révèle que la proportion de Canadiens qui envisagent de démarrer leur propre entreprise a augmenté à 51 % cette année, ce qui représente une hausse de cinq points de pourcentage par rapport à 2023 - et un rebond encourageant après la baisse des deux dernières années.

« Nous avons constaté un vif intérêt partout au Canada pour le démarrage et la propriété d'entreprises, et il est prometteur de voir, en 2024, que de nombreux Canadiens aspirent à devenir entrepreneurs, a déclaré Don Ludlow, vice-président, Petite entreprise, Partenariats et Stratégie, Banque Royale du Canada. « À mesure que notre économie évolue, un nombre croissant de Canadiens songent sérieusement à l'entrepreneuriat, car ils reconnaissent qu'il existe des chemins plus diversifiés qu'auparavant pour y arriver. Notre sondage montre que bien des gens sont à l'affût d'occasions de passer progressivement à l'entrepreneuriat, et qu'ils ont besoin d'un soutien continu pour concrétiser leurs idées et bâtir la nouvelle génération d'entreprises. »

Selon le sondage de RBC, la plupart des aspirants entrepreneurs (72 %) explorent déjà différentes pistes pour passer petit à petit à la propriété d'entreprise, notamment :

Ambitions actuelles des aspirants entrepreneurs

Tirer des revenus d'une passion ou d'un passe-temps 31 % Explorer des façons de gagner de l'argent en marge de mon emploi habituel, mais je

n'ai pas encore commencé 28 % Travailler parallèlement à un emploi à temps plein pour gagner de l'argent

supplémentaire au besoin 19 % Explorer des façons de passer d'un emploi à temps plein à un emploi contractuel ou

à la pige, mais je n'ai pas encore effectué la transition 13 % Avoir une idée d'affaires à mettre à l'essai indépendamment de mon emploi actuel 8 %



La vocation avant le profit : la recherche d'un travail gratifiant à la source des aspirations à démarrer une petite entreprise

Les résultats du sondage de RBC ont aussi révélé que, au cours des dernières années, les Canadiens ont mis davantage l'accent sur le fait de poursuivre leurs passions, d'autant plus que la sécurité d'emploi traditionnelle est en perte de vitesse et qu'un grand nombre d'entre eux privilégient la souplesse dans le cadre de la conciliation travail-vie personnelle.

Par rapport à 2019, les Canadiens sont moins enclins à dire que « gagner plus d'argent » est une motivation pour posséder leur propre entreprise, ce chiffre passant de 90 % à 87 %, soit une baisse de trois points de pourcentage. Les propriétaires de petites entreprises et les aspirants entrepreneurs ont mentionné un travail gratifiant (93 %) plutôt que le fait de gagner plus d'argent (87 %) comme leur principale motivation.

Le sondage souligne qu'une proportion importante des propriétaires de petites entreprises se sont lancés en affaires afin de profiter de plus de souplesse, 46 % d'entre eux ayant déclaré vouloir passer plus de temps à la maison avec leurs enfants et 40 % souhaitant prendre soin de leurs parents âgés. Les aspirants entrepreneurs ont fait état de motivations similaires, la génération Z et la génération Y étant particulièrement intéressées par l'autonomie et le sentiment d'être utile qu'offre l'entrepreneuriat.



Principales motivations clés des aspirants entrepreneurs

Population

générale Génération Z Génération Y Génération X Baby-

boomers

Tout à fait

d'accord D'accord /

plutôt

d'accord Tout à fait

d'accord D'accord /

plutôt

d'accord Tout à fait

d'accord D'accord /

plutôt

d'accord Tout à fait

d'accord D'accord /

plutôt

d'accord Tout à fait

d'accord D'accord /

plutôt

d'accord Faire un travail

gratifiant qui

correspond à

mes valeurs

personnelles 44 % 93 % 60 % 94 % 46 % 95 % 40 % 92 % 29 % 92 % Gagner plus

d'argent 43 % 89 % 56 % 88 % 45 % 91 % 45 % 91 % 23 % 91 %

Nous aidons les entrepreneurs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Le démarrage, la gestion et l'expansion d'une petite entreprise comportent de nombreuses facettes. Il ne s'agit pas que de planification financière. Dans le but d'aider les entrepreneurs canadiens à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions d'affaires uniques qui vont au-delà des services et produits bancaires traditionnels. Voici quelques exemples de solutions offertes par RBC et ses partenaires :

Ownr ® : Pour les entrepreneurs de l' Ontario , du Québec, de l' Alberta et de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un moyen rapide et abordable d'enregistrer et de constituer leur entreprise en ligne, tout en automatisant d'importantes formalités juridiques et de conformité.





® : Pour les entrepreneurs de l' , du Québec, de l' et de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un moyen rapide et abordable d'enregistrer et de constituer leur entreprise en ligne, tout en automatisant d'importantes formalités juridiques et de conformité. Moneris‡ : Que vous soyez en magasin, en ligne ou les deux, Moneris vous offre une gamme complète de solutions de paiement unifiées, un soutien jour et nuit et des services sur place. Les commerçants partenaires de RBC peuvent accéder à leurs fonds le jour suivant, chaque jour, sans frais supplémentaires.





: Que vous soyez en magasin, en ligne ou les deux, Moneris vous offre une gamme complète de solutions de paiement unifiées, un soutien jour et nuit et des services sur place. Les commerçants partenaires de RBC peuvent accéder à leurs fonds le jour suivant, chaque jour, sans frais supplémentaires. Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise : Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.





: Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions. Xero‡ : Xero propose un logiciel de comptabilité en ligne qui aide les clients de RBC à gérer leur petite entreprise, avec des fonctionnalités comme la facturation, le paiement des factures, la paie et le rapprochement bancaire. Pour faciliter encore plus leur comptabilité, les propriétaires d'entreprise peuvent synchroniser Xero avec leur banque, automatiser les tâches, collaborer en temps réel et se connecter à d'autres applications.





Futurpreneur‡ : Pour les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans qui veulent avoir accès à des ressources, à du financement et à du mentorat destinés aux entreprises. Futurpreneur Canada offre aux jeunes entrepreneurs des ressources et jusqu'à deux ans de mentorat afin de planifier, lancer, gérer et faire croître leur entreprise.





Sherweb‡ : Chef de file des solutions infonuagiques et partenaire du programme Virage numérique MC RBC, Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique.





: Chef de file des solutions infonuagiques et partenaire du programme Virage numérique RBC, Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique. Le cours en ligne Le parcours du fondateur : Ce cours virtuel gratuit, offert par le Morrissette Institute for Entrepreneurship de l'Université Western, Objectif avenir RBC et The Globe and Mail‡, explique aux participants la marche à suivre pour mener une nouvelle entreprise à la réussite.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à des conseils d'affaires en ligne à l'adresse : www.rbc.com/demarreruneentreprise .

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 21 au 25 juin 2024. En tout, 2 001 adultes canadiens (18 ans ou plus) représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population du Canada. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ±3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

SOURCE RBC Banque Royale

For more information, please contact: Lauren Ng, Corporate Communications, [email protected]