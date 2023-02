Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, présentent les nouveaux membres du Conseil jeunesse du premier ministre.

OTTAWA, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Les jeunes du pays ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont les leaders d'aujourd'hui. Ils ont des idées novatrices et des points de vue uniques sur la façon dont le gouvernement devrait aborder les possibilités et les défis pour rendre le Canada plus fort et plus inclusif.

Aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont annoncé la nomination des membres de la 6e cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre.

Ils sont heureux d'accueillir les 16 nouveaux membres suivants :

Sunint Bindra de Calgary ( Alberta )

( ) Mira Buckle de Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Noah Campbell de Windsor ( Ontario )

( ) Lilianna Coyes-Loiselle d' Edmonton ( Alberta )

( ) Santana Dreaver de Burnaby (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Sasha Emery de Whitehorse ( Yukon )

( ) Maïa Feki de Chelsea (Québec)

Elinam Kamassah de Mississauga ( Ontario )

( ) Alexander MacLean de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Malena Mokhovikova de Vancouver (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Idmane Moussa Ali d' Ottawa ( Ontario )

( ) Mariamawit Nhema de Bedford (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Jordan Reimer de Winnipeg ( Manitoba )

( ) Ganiyat Sadiq de Calgary ( Alberta )

( ) Yasaman Shahidian de Portage la Prairie ( Manitoba )

) Maverick Simba-Canadien de Kakisa Lake (Territoires du Nord-Ouest)

Ces nouveaux membres se joignent aux 10 membres actuels du Conseil pour collaborer avec des organisations locales, nationales et internationales. Ils rencontrent également les responsables de politiques et les décideurs, y compris les ministres du cabinet et d'autres élus, et ils apportent leur soutien à des activités importantes.

Le gouvernement du Canada s'adresse fréquemment au Conseil pour avoir son avis non partisan sur des questions comme la promotion de l'égalité, la protection des droits, le renforcement du soutien à la santé mentale, la lutte contre les changements climatiques et le soutien aux communautés autochtones. Par exemple, le Conseil jeunesse du premier ministre a contribué aux communications du gouvernement fédéral avec les jeunes durant la pandémie et aux efforts de relance du Canada. Il a fourni des recommandations et des conseils pour que les jeunes marginalisés puissent avoir accès à un soutien en matière de santé mentale dans leur communauté. Il a aidé à faciliter l'accès à Internet haute vitesse pour tous les Canadiens et les Canadiennes, en particulier dans les régions éloignées. Le Conseil a également joué un rôle dans la lutte contre l'épidémie de diabète partout au pays et la promotion de la santé sexuelle et des droits reproductifs.

Les membres du Conseil sont à l'image de la diversité de nos régions, de nos milieux et des expériences de notre population pour faire en sorte que les personnes de tous âges, cultures, religions, orientations sexuelles et expressions de genre puissent participer de manière significative aux activités du gouvernement.

Citations

« Aujourd'hui, j'accueille les nouveaux membres de mon Conseil jeunesse. D'origines et d'expériences variées, ces 16 jeunes Canadiens et Canadiennes se joignent à nous à un moment où nous faisons face à de grands défis pour leur génération, notamment l'incertitude économique mondiale, la hausse du coût de la vie, le manque de médecins de famille et de soutien en matière de santé mentale, et le prix élevé du logement. Alors que nous travaillons à bâtir une économie qui fonctionne pour toute la population canadienne, j'ai hâte d'entendre les points de vue et idées de ces nouveaux membres. Je sais qu'ils sont à la hauteur. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je dis souvent que mes plus grands conseillers sont mes plus jeunes conseillers, et c'est toujours le cas alors que nous accueillons une nouvelle cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre. Les jeunes sont notre ressource la plus précieuse, et je sais que chaque membre du Conseil apporte une valeur ajoutée à la table. J'ai hâte d'entendre leurs histoires uniques et de tirer des leçons de leurs diverses expériences. »

-- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler au Conseil jeunesse du premier ministre pour faire avancer les efforts visant à offrir aux jeunes des emplois intéressants et des possibilités d'apprentissage par l'expérience. Je suis également impatient de créer de nouvelles voies accessibles pour soutenir la participation des jeunes à l'innovation et l'accès aux services gouvernementaux. »

-- Noah Campbell, nouveau membre du Conseil jeunesse du premier ministre

« J'espère donner une plus grande envergure aux enjeux d'islamophobie, de racisme envers les personnes noires, d'insécurité alimentaire et à d'autres enjeux de justice sociale pendant que je ferai partie du Conseil jeunesse du premier ministre. »

-- Ganiya Sadiq, nouveau membre du Conseil jeunesse du premier ministre

Les faits en bref

En 2016, le premier ministre a créé le Conseil jeunesse du premier ministre, qu'il a chargé de fournir des conseils non partisans sur les questions importantes pour les jeunes et toute la population canadienne.

Le Conseil compte désormais 26 membres, car les 16 nouveaux membres se joignent aux 10 membres de la 5e cohorte, dont le mandat de deux ans se termine en juin 2023.

Le Conseil jeunesse du premier ministre se réunit virtuellement et en personne pour discuter des questions qui comptent pour eux, leurs pairs, leur communauté et leur pays.

Le Conseil jeunesse du premier ministre s'adresse aux Canadiens de 16 à 24 ans, de toutes les régions, de tous les milieux et de toutes les expériences.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent recevoir des mises à jour sur le Conseil jeunesse du premier ministre, y compris la prochaine occasion de recrutement et de nombreux autres sujets qui intéressent les jeunes du Canada, en consultant le site Secrétariat de la jeunesse du Canada - mises à jour - Canada.ca.

Liens connexes

Membres du Conseil

Site Web du Conseil jeunesse du premier ministre

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien,819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]